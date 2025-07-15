Serdaroğlu: “Bu memlekette hırsızlık normalleşemez”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (HÜR-İŞ), İhtiyat Sandığı Dairesi sistemine yetkisiz giriş (hack) iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından, İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında yaşananlar ise gerginliğe yol açtı.

Basın toplantısı sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz açıklamalarına devam ederken, HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı salonuna geldi. Serdaroğlu, sert ifadelerle tepkisini dile getirdi. “Güvenlik zafiyeti dediniz bizi suçladınız. Sayıştay raporları var, savcılık raporları var. HÜR-İŞ Federasyonu hiçbir zaman milyar dolarlık bir ihaleye onay vermedi” diye konuştu.

Serdaroğlu, “Evet doğrudur. İhtiyat Sandığı Sistemi'ne, Aytaç Güney isimli kişi tarafından girilmedi mi? Siz HÜR-İŞ gibi bir sendikayı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Polis devreye girdi, bakalım kim pay alacak bu milyon dolarlardan, polis araştırsın” ifadelerini kullandı.

Toplantının sabote edilmek istendiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz ise, “Biz toplantımızın sabote edileceğini öngörmüştük. İzin verin biz de konuşalım. Toplantı benim toplantım” diyerek müdahale etti.

“Başkanın burada oturması yasal değil”

Serdaroğlu ise, “Savcılığın Sayıştay’dan aldığı görüş var. Başkanın burada oturması yasal değil. Yasal olmayan bir adam burada nasıl oturabilir?” diye sordu. Ardından “Bakanlar Kurulu kararı yasaların üstünde değildir. Burası halkın malıdır” diyerek eleştirisini sürdürdü.

“8 bin Euroyu kim alacaktı?”

Darbaz’ın “Sabotaj yapıyorsanız kapatacağım toplantıyı” sözlerine karşılık Serdaroğlu, “Senin toplantı yapman yasal değildir” diyerek tepki gösterdi. Gerginliğin tırmandığı sırada Serdaroğlu, “Başkan beni akşam aradı, 8 bin Euro ile ilgili konuşalım dedi. O 8 bin Euro’yu kim alacaktı? Hesabını sen vereceksin” ifadelerini kullandı. Tansiyonun yükselmesi üzerine Mehmet Darbaz toplantıyı terk etti.

“Aytaç Kalendar ihbarımdır polise”

Toplantının ardından Serdaroğlu, açıklamalarına devam etti: “Bu memlekette herkes haddini bilecek. HÜR-İŞ olarak benliğimizi koyduk. Bu memlekette hırsızlık normalleşemez. Aytaç Kalendar ihbarımdır polise. Polis bunu araştırsın. Aytaç paylaşım da yaparak milyon dolarlık ihaleden federasyonumuzu suçladı.” dedi.