Sevgiyle çevrili takımadalara sende bir ada olarak eklenirsen bu etkileşimden yeni sevgiler doğar

Murat OBENLER

20. Kıbrıs Rialto Dünya Müzik Festivali, Kıbrıslı sanatçı ODY ikonun müzik yapımcısı ALEJJOS ile işbirliği yaptığı ILAND adlı müzik, söz, ses, ışık ve animasyonu kapsayan görsel ve işitsel gösterisi ile başladı. 9 Temmuz’da Rialto Tiyatrosu’nun sahnesi, ana seyirci bölümü ve iç alanı kullanılarak tasarlanan 50 dakikalık gösteride Kıbrıs’ın özgün coğrafyası ve çalkantılı tarihi ile Fransız filozof Gilles Deleuze’nin çalışmalarından da ilham alan benzersiz bir çığlık ortaya çıktı. Gösteri Rialto Theater Associate Artist Residence Scheme 2025 çerçevesinde oluşturuldu.



Ses,ışık,şarkı,müzik ve animasyondan oluşan ada(lar) yolculuğu

Kişiden yola çıkarak, kişiler arası ilişkiler, topluluklar(toplumlar), topluluklar(toplumlar) arası ilişiler, ada(Kıbrıs ve/veya herhangi bir ada),adalar arası etkileşimler,ülkeler, deniz(ler), kıtalar,kültürler vs. şeklinde genişleyen farklı düşünme biçimlerine açık olan gösteride sesin,ışığın, Kıbrıs adasına özgü Rumca ve Türkçe söylenen ortak müziklerin, Alejjos’un farklı vurmalı enstrümanlar ve synthisayzerle desteklediği müzikal performansı ile Diyala Muir’in yarattığı animasyonun muhteşem bir uyumla harmanlandı.



“Sevgi bir slogan değil yabancılaşmaya karşı bir direniş eylemidir, bir arada yaşama ihtimali üzerine bir ilahidir”

Projenin metin yazarı, drama ve sanatsal düzenlemelerini de yapan Ody icon gösteri ile ilgili açıklamasında “Her insan bir adadır. Zamanda bir bölünme, yeni bir başlangıç doğuran bir duraklama. İnsan deneyiminin takımadalarında eşsiz bir topografya. Ada kavramını denizle çevrili izole bir yer olarak değil, bağlantı ihtimali olarak bir keşfe çıkarıyorum. Kendi çatlaklarını, kendi sessizliklerini ve umutlarını getiren, kendi doğaları, kendi şirin jestleri ve kendi dilleri olan aynı takımadada üzerinde yüzen adalarız. Ve bu mesafede eksiklikten değil, sevgiden doğan köprü kurma ihtiyacı doğar. ILAND sadece bir müzik deneyimi değildir. Elektronik sesler, halk ve geleneksel şarkılar, şiirsel konuşma ve animasyon aracılığıyla ILAND topluma giden bir yoldur. Sevgi bir slogan değil, halka açılma olduğu yerde yabancılaşmaya karşı bir direniş eylemidir, bir arada yaşama ihtimali üzerine bir ilahidir. Gösteriyi Filistin halkına ve özgürlük, özerklik ve onurlu bir yaşam mücadelesi verenlere adıyoruz” dedi.