ODTÜ Devrim’den Şampiyon Meleklere mesaj

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ankara kampüsünde yapılan mezuniyet töreninde, Şampiyon Melekler’e destek pankartı taşındı.

ODTÜ 2024-2025 öğretim dönemi mezuniyet töreni 13 Temmuz Pazar günü Devrim Statyumu’nda düzenlendi.

Diploma törenine, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine öğrencilerin taşıdığı pankartlar damgasını vurdu.

İngilizce öğretmenliği bölümünü bitiren bir öğrenci de Şampiyon Melekler’in adalet arayışına dikkat çekerek, “ #İsiasortakdavamız 6 Şubat’ı unutturma” yazılı pankartı Devrim Stadyumu’nda taşıdı.

Söz konusu pankartı taşıyan öğrencinin, TED Kuzey Kıbrıs mezunu olup, ODTÜ Ankara İngilizce öğretmenliği bölümünü bitiren Elif Sağıroğlu olduğu öğrenildi.