Yazda sıcakların en güzel panzehiri ay ışığında doğayla iç içe 3 günlük müzik maratonu

Kıbrıs’ın en büyük festivallerinden olan ve dünyanın farklı coğrafyalarından 60’dan fazla kültür elçisini ve ülkenin önde gelen, sevilen sanatçı/gruplarını Kıbrıs'taki müzikseverlerle buluşturan Fengaros (Ay Işığı) Festivali 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 13. Kez gerçekleşiyor.

Bu yıl ilk kez Kornos köyünde yapılacak olan festivalin çalışmaları “Yepyeni bir ortam-daha büyük, daha yeşil, müzik dolu” mottosuyla ilerliyor. Festivalde 9 ülkeden sanatçılar sahne alacak.

Eklektik yapısıyla müzikseverleri iddalı bir program bekliyor

2025 programı eklektik yapısıyla dikkat çekerken bu yıl iddialı isimler Kıbrıs’a gelecek. İngiliz pop müziğin çığırtkanı Beth McCarthy, bulaşıcı melodileri ve inkâr edilemez enerjisiyle adaya damga vuruyor. Yunan rap yıldızı Taf Lathos, keskin ve sosyal içerikli şarkı sözleriyle festivali altüst edecek, Rotterdam'ın post-punk devi Tramhaus ise festivalin temellerini sarsmayı vaat ediyor. Atinalı Billie Kark, elektronik öğeleri şiirsel bir üslupla harmanlayan bir set ortaya koyuyor; ABD'li aktivist ve sanatçı Madame Gandhi, vurmalılardan oluşan bir sahne ve feminist marşlar sunuyor; İspanyol Merina Gris, elektro-popu manyetik sahne varlığıyla harmanlıyor. Yunanistan'dan Usurum'un atmosferik folk müziği ve Thrax Punks'ın Balkan-punk karışımı, türleri aşan yeni isimler Kadinelia, hipnotik Alkyone ve dinamik rap'iyle Aeon'un katılımıyla Fengaros'a geri dönüyor.

Kıbrıs'ın kendine özgü yetenekleri yine ön planda

Kıbrıs’ın önde gelen yeteneklerini buluşturacak Fengaros’ta ilk albümünün eşiğinde olan Della, sinematik alternatif rock'ıyla George Solonos, yerel rock efsaneleri Mirror ve Pappupapa ve Buzz gibi yükselen isimlerle sahne alıyor. Her gece, BPM'ler Los Angeles’li prodüktör St. Mary'nin setleriyle, Kobrah Habibi'nin Doğu-elektronik dokusuyla, Yunanistan'ın yüksek enerjili Autow Nite Superstore'uyla ve ormanın nabzını sabahın erken saatlerine kadar canlı tutacak NANA, Penny K, Aparapira Parape ve Socrates gibi bir dizi yerel DJ'le tüm geceye yayılacak.

60’dan fazla sanatçı Fengaros sahnesinde olacak, konukların kamp imkanı da olacak

Bu yılki programda 60'tan fazla sanatçı ağırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından, hiçbir türe girmeyen müzikler, sabahın erken saatlerine kadar dans ettirecek DJ setleri, çağdaş dans, canlı podcast'ler, komedi ve daha fazlası festivalin içeriğini oluşturacak. Festival katılımcıları, organize kamp, eksiksiz olanaklar, herkes için bol miktarda yiyecek seçeneği ve festival alanında ücretsiz içme suyu gibi olanaklardan yararlanabilirler.

Ön Satış Biletleri Satışta

Biletler ve detaylı bilgi için fengaros.com adresini ziyaret edin.

Hayat Sebep ve Sude Koç destekli Cemre Arca & the Beez, 1 Ağustos’ta saat 21:00’de Köy Sahnesi’nde olacak

Rock, folk ve psychedelia unsurlarıyla harmanlanmış ve bu müziğin farklı sanatsal etkilerini yansıtan Kıbrıs’ın yeni indie grubu Cemre Arca & the Beez de acı tatlı, atmosferik melodiler, beklenmedik şarkı yapıları ve zengin armonilerle dolu bir programla 1 Ağustos Cumartesi saat 21:00’de Köy Sahnesi’nde sahne alacak. Vokal, piyano, flüt ve içe dönük hikâye anlatımına dayanan şarkı yazarlığıyla Cemre, gitar ve klavyede Doğaç Solyalı, bas gitarda Ahmet Cemiler, davulda Çağdaş Özüşen’in sahnede olacağı konserin sound’unda da Alp Ergüven olacak. Fengaros'ta ise gruba Hayat Sebep ve Sude Koç da geri vokallerde ve klavyede eşlik edecek.

Ezgi Akgürgen bu kez Eurotoire ile Fengaros sahnesinde olacak

Louvana Records (Kıbrıs), Arda Recorders (Portekiz) and Mediatone (Fransa) tarafından oluşturulan Eurotoire Circuit de Ezgi Akgürgen’li kadrosuyla 2 Ağustos Pazar 19:40’de Köy Sahnesi’nde festivalde olacak.

Louvana Records organizatörlüğünde yapalan festivalde Cypria 2025: Kültür Bakanlığı Yardımcılığı,

Resmi Bira sponsoru olarak Carlsberg, LLPO Hukuk Bürosu, Aqua Crystal, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği sponsor, Mix FM de Medya Sponsoru olarak yer alıyor. Giraffes in the Kitchen, Geomast, Kornos Belediye Bölge Ofisi, Lefkara Belediyesi de etkinliği destekliyor.