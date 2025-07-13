CTP Kadın Örgütü, Güzelyurt’ta dayanışma kahvaltısında buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi tarafından düzenlenen “Kadın Dayanışması Kahvaltı Buluşması” bugün yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da katıldı.

Kadınların birlik ve dayanışma içinde buluştuğu etkinlikte coşkulu anlar yaşandı. Programa katılan CTP’liler, yaklaşan seçim süreci öncesinde örgütsel hazırlıklarını pekiştirirken, birlikte yürünen yolun önemine dikkat çekti.

CTP Milletvekili Fide Kürşat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Dayanışmanın gücü bir kez daha hepimize umut verdi. Bu yolu birlikte yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Ekim ayında yeni bir dönemin başlayacağına da vurgu yapan Kürşat, “Biz, tüm kadrolarımızla hazırız! Birlik, mücadele, dayanışma!” mesajını verdi.