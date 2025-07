Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan “Erhürman, Cumhurbaşkanlığı, sorunlara çözüm üreten bir yer olacak, öncülük edecek” ifadelerini kullandı. Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının, Kıbrıs Türk halkının evi olacağına işaret etti.

“Geçmişi geleceğe bağlayan köprüler”

Cumhurbaşkanlığı makamını yalnızca müzakerecilik makamı olarak görmediğine vurgu yapan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının, hangi partiye oy verdiğine, nerede doğduğuna bakılmaksızın, bu ülkede liyakat esasına göre yetişmiş tüm insanların kendini evinde hissedeceği bir yer hâline gelmesi gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı makamının hem müzakere süreciyle hem dünyayla temasla hem de içerideki sorunların çözümüyle ilgili olarak çözümün üretildiği bir yer olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, özgüveninin, Kıbrıs Türk halkına olan güvenden geldiğine işaret etti. Diyalog ve diplomasinin önemine işaret eden Erhürman, “Doğru diplomasinin yolu, dersinize çalışmaktan geçer. Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir” dedi. Gelecek hafta New York’ta gerçekleştirilecek görüşmeyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, en iyi ihtimalle bir-iki geçiş noktası konusunun çözülebileceğini belirtti. Diplomasi ve diyaloğun her düzeyde faydalı olduğunun altını çizen Erhürman, “Usulen de olsa görüşmeler önemlidir. İçeriğe bakıldığında çok anlamlı bir tartışma zemini yok ama umarım geçiş noktaları konusunda bir adım atılır. Atılsa dahi bu, Cenevre’ye ya da New York’a mal olacak kadar büyük bir gelişme olmaz. Bunlar, geçmişi geleceğe bağlayan köprülerdir” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı halkın evi olacak”

Masanın etrafındaki hiçbir tarafın, diyaloğun ve diplomasinin kopmasını istemediğine vurgu yapan Erhürman, “Bu da olumlu bir gelişme. Geçmişteki diyalogsuzluktan, geleceğe bir köprü kurmak olarak görüyorum New York’u. Esasa dair ise kayda değer bir şey yok” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığının, halkın evi olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamının farklı ve önemli bir yönü var. KKTC’nin tanınmamış olmasından dolayı, yurtdışında temas kurabilme şansına sahip olan tek makam Cumhurbaşkanlığı’dır. Başka ülkelerde bakanlar yurtdışında temas kurabilir; bizde bu görev Cumhurbaşkanlığı’na düşüyor. Gençlerimize, sanatçılarımıza dair her türlü meseleyi ele alabilecek, istişareyi kurabilecek, halktan kopuk olmayacak makamdır bu” dedi. “Ben bu makamı yalnızca müzakerecilik olarak okumuyorum. Cumhurbaşkanlığı, aynı zamanda yürütme içinde birtakım süreçlere öncülük edebilecek bir makamdır. Nüfus sorunu gibi önemli konularda hükümetle birlikte çalışarak çözüm üretme sorumluluğu vardır” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının sorunlara çözüm üretebilecek ve öncülük yapacak bir makam olduğunun altını çizdi.

“Liyakatli insanlarının devreye girip iş üretmesine çok büyük bir ihtiyaç var”

Tufan Erhürman, “Engellilerin, kadınların, gençlerin sorunlarını aktarabileceği ve çözümler üretebileceği bir yer olmalı. Halkın evi olacak. Hangi partiye oy verdiğine, nerede doğduğuna bakılmaksızın, bu ülkenin liyakatli tüm insanlarının kendini evinde hissedeceği bir yer hâline gelmeli” dedi. Memleketteki sorunları, hiçbir partinin yalnızca kendi kadrolarıyla çözemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, sorunlara çözüm üreten bir yer olacak” dedi. “Benim özgüvenim, bu ülkede yaşayan, geleceğini bu topraklarda kuran, yetişmiş tüm insanların birlikte çalıştığında çok güzel işler başarabileceğine olan inancımdan geliyor” diye konuşan Erhürman, doğru diplomasi ve diyaloğun önemini yineledi. Tufan Erhürman, “Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk halkının evi olacak. Bu memleketin gerçekten liyakatli insanlarının devreye girip iş üretmesine çok büyük bir ihtiyaç var. Hiçbirimizin, yetişmiş insanlarımızı sadece partisine bakarak heba etme lüksü yok” diye ekledi.