Refüj ile yol kenarları temizliği sürüyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Yonca Kavşağı ile Yusuf Çocuk Ltd. arasındaki yol güzergahında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, çarşamba (16.07.2025) ile perşembe (17.07.2025) günleri, 00.00-07.00 saatleri arasında söz konusu yol güzergahını polis kontrolünde kısmen trafiğe kapatarak, refüj ile yol kenarları temizliğini yapacak.

Ayrıca temizlik ekipleri, Yonca Kavşağı ile eski Ercan Havalimanı çemberi arasında 15.07.2025 ile 17.07.2025 tarihleri arasında (salı, çarşamba, perşembe) mesai saatleri içerisinde yol kenarları ile refüj temizlik çalışmasına başlayacak.