İki kişi yaralandı

Girne Ziya Rızkı Caddesi’nde dün 00.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kağan Ayger Rakıcı (E-23), yönetimindeki PT 815 plakalı salon araçla güney istikametine süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde seyreden Ahmet Uçar (E-28) yönetimindeki MU 063 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rakıcı’nın aracı kaldırıma çıkarak beton dubalara, çöp kutusuna ve elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucunda, MU 063 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Uçar ve PT 815 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Esmer yaralandı. İki kişi, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

303 sürücü rapor edildi, 37 araç trafikten men edildi

Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde toplam 1900 sürücü kontrol edilirken, 304 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı; 37 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şu şekilde:

“153’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 2’si elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 5’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 86’sı diğer trafik suçları”