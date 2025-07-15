2 tutuklama,1 yaralı

Kıbrıs'ın kuzeyi genelinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında, alkollü araç kullanan iki sürücü tutuklanırken, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 21.00 sıralarında Tirmen-Gönendere Anayolu üzerinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden Retibe Güner (K-25) yönetimindeki JV 383 plakalı araç, yolun solundan çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğe düştü.

Kazada yaralanan Güner, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde burun ve elmacık kemiklerinde kırık teşhisiyle tedavi edilerek Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Gönyeli’de alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Gönyeli Atatürk Caddesi’nde bugün saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 193 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NV 979 plakalı araçla çöp bidonuna ve trafik levhasına çarpan Erhan Ateş (E-45), kaza sonrasında olay yerinden ayrıldı. Kaza yerinden 300 metre uzakta tespit edilen Ateş, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçundan tutuklandı.

Girne’de alkollü sürücü tutuklandı

Aynı gün saat 04.00 sıralarında, Girne Ecevit Caddesi’nde 87 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZUV 678 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Begench Rejepov (E-31), önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan Kalkandere Sokağa dönüşe geçen Arzu Demirel (K-50) yönetimindeki NF 907 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken ZUV 678 plakalı araç sürücüsü Begench Rejepov, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı

Polisin her üç olayla ilgili soruşturması sürüyor.