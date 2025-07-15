Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu başvuruları yarın başlıyor

Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu başvuruları, yarın başlayacak ve 13 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Başvurular vakfın resmi web sitesi olan www.vedatkanervakfi.org üzerinden yapılabilecek.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Kaan Kaner, yaptığı açıklamada, maddi imkânları kısıtlı öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla 2022 yılında başlatılan burs programının bu yıl da sürdürüleceğini belirtti. Kaner, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 5 öğrenciye burs verileceğini ve başvuruların yarın başlayacağını ifade etti.

Kaan Kaner ayrıca, Vedat Kaner Vakfı’nın toplumsal fayda odaklı vizyonuyla hayata geçirdiği bu burs programı kapsamında, önceki yıllarda toplam 10 öğrenciye burs desteği sağlandığını belirtti. Bugüne kadar Özel Eğitim Öğretmenliği, Elektrik Teknolojisi, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Hukuk, Hemşirelik, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği gibi farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin bu burs sayesinde eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Ayrıca, bursiyer öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve kendilerine sağlık, kırtasiye gibi çeşitli alanlarda indirim imkânları da sunduklarını dile getirdi.

Başvurular; KKTC kimliği sahibi öğrenciler ile ortaöğrenimini ‘KKTC’de tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere açık olacak.