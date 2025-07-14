“Adalet ve sağlığı konuştuk”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Emine Dizdarlı ve Bülent Dizdarlı’yı ziyaret etti. Erhürman ziyaretinde adalet ve sağlığı konuştuklarını dile getirdi.

Açıklama şöyle:

“Sevgili Emine Dizdarlı ve Bülent Dizdarlı'yı ziyaret ettik.

Adaleti, sağlığı konuştuk elbette. Ve memleket gailesiyle daha pek çok şeyi.

Bizleri evlerinde misafir ettikleri ve deneyimlerini paylaştıkları için bir kez daha yürekten teşekkür ederim.”