2 ayda 2 bin 250 taşınmaz mal hakkı

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde mülkiyet konusu, siyasi belirsizlik ve uluslararası hukuk açısından giderek daha karmaşık bir hâl alıyor. Müzakere masasından uzak durulan süreçte; taşınmaz mal satışları artarken,

Hükümetin attığı adımlar söz konusu krizi çözmek yerine daha da derinleştiriyor.

UBP-YDP-DP Hükümeti’nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancıların taşınmaz mal edinme hakkını genişleten 15 Mayıs 2025 tarihli yasanın ardından, yalnızca 2 ay içinde 2 bin 250 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni verildi.

Öte yandan son 5 yılda yabancılara taşınmaz mal satışının rekor düzeyde arttığı verilere yansıdı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre sadece 2024 yılında 6 bin 951 yabancıya taşınmaz mal izni verilirken, bu kişilerin 4 bin 410 apartman dairesi, bin 186 müstakil ev ve 568 arsa satın aldığı kaydedildi.

Satışların büyük bölümünü T.C. uyruklular oluşturdu.

Mayıs’tan Temmuz’a 2 bin 250 taşınmaz mal hakkı

UBP-YDP-DP Hükümetinin, diplomatik girişimler ve görüşme masasına davet yerine, Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancıların daha fazla taşınmaz almasının önünü açmasına olanak sağlayan

15 Mayıs 2025 tarihinde hazırlanan kanun hükmünde kararnameye göre; yabancıların 1 adet olan apartman dairesi alma hakkını 3’e veya 2 villaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının apartman dairesi alma hakkı da 3'ten 6’ya veya 3 villaya çıkmasıyla 2 bin 250 yabancı uyruklu daha taşınmaz mal satın alma izni verildi.

11 ayda 4 bin 410 apartman dairesi, bin 186 müstakil ev ve 568 arsa satıldı

İçişleri Bakanlığı resmi verileri ve Resmî Gazete’de yayınlanan verilere göre sadece 2024 yılında 6 bin 951 yabancı uyrukluya daha taşınmaz mal satın alma izni verildi, 366 dönüm 3 evlek mülk satın alındı.

Verilere yansıyan rakamlara göre satın alan şahıslardan 4 bin 734’ü T.C. uyruklu, bin 430’u ise üçüncü ülke yurttaşı olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı içerisinde yabancı uyruklu kişilerin satın aldıkları gayrimenkuller incelendiğinde T.C. uyruklu şahısların 3 bin 428 apartman dairesi, 757 müstakil ev, 549 da arsa satın aldıkları görüldü.

Üçüncü ülke uyruklu şahısların ise 982 apartman dairesi, 429 müstakil ev, 19 da arsa satın aldıkları verilere yansıdı. Bu kapsamda; sadece 11 ayda 4 bin 410 apartman dairesi, bin 186 müstakil ev ve 568 arsa satıldı.

UBP döneminde taşınmaz mal izni zirvede!

Öte yandan “KKTC” ’de son 5 yılda toplam 19 bin 427 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal hakkı verildi.

İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre, 2019 yılından 2024 yılının Kasım ayına kadar olan sürede toplamda 19 bin 427 yabancı uyruklu kişi taşınmaz mal satın alma izni verildi, 5 bin 265’i mülk satın aldı.