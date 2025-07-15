Fuar Kavşağı – Yakın Doğu Çemberi arasında trafik 15.00'den sonra tek şeritten verilecek

Karayolları Dairesi, saat 15.00’den sonra Fuar Kavşağı – Yakın Doğu Çemberi arasında trafiğin tek şeritten verileceğini duyurdu.

Karayolları dairesinden yapılan açıklamaya göre, Fuar Kavşağı – Yakın Doğu Çemberi Arası kesimde yol bakım - onarım çalışmaları yapılacağından bugün saat 15.00’den itibaren trafik, kontrollü olarak tek şeritten verilecek.

Açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.