Fuar Kavşağı – Yakın Doğu Çemberi arasında trafik 15.00'den sonra tek şeritten verilecek
Karayolları Dairesi, saat 15.00’den sonra Fuar Kavşağı – Yakın Doğu Çemberi arasında trafiğin tek şeritten verileceğini duyurdu.
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Karayolları Dairesi, saat 15.00’den sonra Fuar Kavşağı – Yakın Doğu Çemberi arasında trafiğin tek şeritten verileceğini duyurdu.
Karayolları dairesinden yapılan açıklamaya göre, Fuar Kavşağı – Yakın Doğu Çemberi Arası kesimde yol bakım - onarım çalışmaları yapılacağından bugün saat 15.00’den itibaren trafik, kontrollü olarak tek şeritten verilecek.
Açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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