Döveç Group’tan satranç branşına katkı

Kıbrıs’ın kuzeyinde daha önce öz kaynaklarıyla Muharrem Döveç Ortaokulu’nu hayata geçiren Döveç Group, şimdi de satranç sporuna verdiği destekle gençlerin gelişimine katkı sunuyor.

Bu kapsamda, Döveç Sertbay Satranç Akademisi, Arredo Çanakkale Satranç Takımı ve Autotrend Kuzey Kale Satranç Takımı ile imzalanan sponsorluk anlaşmalarıyla, ülkemizin gençlerine önemli bir fırsat sağlanıyor. Döveç Group’un satranç sporunu sadece bir rekabet alanı olarak değil, gençlerin stratejik düşünme, analitik beceri geliştirme ve problem çözme yetilerini güçlendiren bir araç olarak gördüğü belirtildi. Bu işbirliği ile, gençlerin düşünme yetilerini geliştirmelerine, planlı hareket etmeyi öğrenmelerine ve kendi geleceklerine daha sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Gençlerimizin başarısı, ülkemizin geleceği demektir”

Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, bu projelerle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Biz sadece binalar inşa etmiyoruz, aynı zamanda gençlerimizin hayallerini ve geleceğini inşa ediyoruz. Eğitime verdiğimiz destek, yalnızca okullar yapmakla sınırlı değil. Sporun ve özellikle satrancın gençlerimizin zihinsel gelişimine büyük katkı sağladığını biliyoruz. Bu bilinçle, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin başarısı, ülkemizin geleceği demektir."

Döveç Group çalışanları da bu sürecin bir parçası olarak gençlerle bir araya gelerek onların başarısını paylaştı. Satranç sayesinde düşünme becerilerini geliştiren, sabırlı ve stratejik düşünen bir nesil yetişmesine katkı sağlanması hedeflenirken, bu desteklerin uzun vadede ülkemizin geleceğine de önemli faydalar sağlaması bekleniyor.

Döveç Group, gençlerin eğitimine ve spor yoluyla gelişimine yönelik projelerini sürdüreceğini ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğini belirtti.