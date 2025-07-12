“Kalede bir gece” Othello’da sahnelendi

25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Mağusa’daki tarihi Othello Kalesi’nde dün akşam “Kalede Bir Gece” sahnelendi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Achilleas Grammatikopoulos’un yönettiği, özgün konsepti iki dilli prodüksiyonun sahne tasarımı ve kostümlerini Giorgos Giannou, müziklerini canlı performansla Sais’in yaptığı oyunda İzel Seylani, Zehra Evliya, Giorgos Evagorou, Maria Mesariti ve Anthi Kasinou rol aldı.

“Kalede Bir Gece” adlı tiyatro oyunu sonrası konuşan yönetmen Achilleas Grammatikopoulos, “Sevgili kardeşim Süleyman” diyerek başladığı konuşmasında projeyi sahiplenen Gazimağusa Belediyesi’ne, seyircilere ve emek veren tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kıbrıslı Türk ve Rum oyuncuları bir araya getirmenin kolay olmadığını ancak bu sürecin, istenildiğinde birlikte üretmenin mümkün olduğunu gösterdiğini vurgulayan Grammatikopoulos, “Farklı diller konuşabiliriz ama duygularımız aynıdır. Kalplerimiz ve ruhlarımız birdir” dedi.