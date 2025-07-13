Şener Levent Tutuglanacag?

Gıbrıslı bir gazeddacı olan Şener Levent aleyhine Ankara’da dava açılması, Levent’in Ankara’da yargılanıb suçlu bulunması, siyasal ve gazeddacılıg tarihimizde önemli bir gırılma nogdasıdır. Ankara sömürgeleşdirdiyi tobraglarda yargılanan Levent’in suçlu bulunmasını sağlayamadığı için, gendisini Ankara’da yargılamaya garar vermişdir. Hatırladmagda fayda var. TC elçiliği Levent’den şikayedci olmuşdu. Levent Lefkoşa’da yargılandıgdan soğra beraad edmişdi. 2022 yılında ise Levent’e Ankara’da dava açılmışdı. Levent bu kez Ankara’da suçlu bulundu. Hapis cezasına çarbdırıldı.

Ankara’nın Gıbrıslı aydınnara yönelig açıg ve dovrudan müdahaleleri son dönemde 22 Ocag 2018 tarihinde başlamışdır. Erdoğan’ın yerleşiglere açıg çağrısıynan, yerleşigler ve yerli işbirligciler Afrika gazeddasına korkunç bir saldırı düzenledi. İlg kez bütün herkesin gözleri önünde Erdoğan Gıbrıslı aydınnara saldırı emrini verdi. O emri yeri getirmeg için da harekete geçen saldırgannar, televizyonda yayınnanan canlı görüntülerinan, herkesin gözleri önünde, Afrika gazeddasının içindeki dosdlarmızı öldürmeye çalışmışdı. Türk Yerleşimci Kolonyalizminin Türkçe gonuşan Gıbrıslılara yönelig şidded girişimi hiç bu gadar açıg açıg yaşanmamışdı. 1985-2004 arası Türk derin devletinin Gıbrıslı aydınnara yönelig siyasal suikasd girişimleri olmuşdu. Bu girişimlerin hebsi gizli yapıldıydı. Failleri belli deyildi. Belliydi ama belli deyildi. Nitekim 22 Ocag saldırılarısının failleri bütün Gıbrıslılar ve batı tarafından bilinmesine rağmen serbesd bırakılmışlardı. İnsan öldürmeye teşebbüs edenner, cezalandırılmadı. Ankara öyle isdediyi için. Ankara’nın buraşda gurduğu bütün sözleşmeler ve kurumlar bypass edildi. Bu nogda çog önemlidir.

22 Ocag 2018, Türk Yerleşimci Kolonyalizminin Türgce gonuşan Gıbrıslılara uyguladığı şiddetin biçim deyişdiyi önemli bir gırılmadır. 2020 KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde da Ankara’nın yabdığı müdahaleler bütün çıblaglıyıyla herkes tarafından görünmüşdü. Ardından Gıbrıslı aydınnar, Türkiyeli bürogradlar tarafından “terörisd” olarag isimlendirildi. Gıbrıslı aydınnarın Türkiye’ye girişi yasaglandı. “Gara listeler” oluşduruldu. Ankara tarafından Gıbrıslılara karşı atılan bu adımlar, şiddetin kamusal alanda görünürlüğü açısından tansiyonun nasıl bilinçli bir şekilde arddırıldığının gösdergesiydi. Altını çizmegde fayda var; 22 Ocagdan soğra Ankara, Türgce gonuşan Gıbrıslılara uyguladığı şiddetin boyutunu deyişdirmişdir. 9 Temmuz 2025 tarihinde ise Ankara, Levent’in Türkiye Cumhuriyet savcılığına teslim olmasını istedi. KKTC mukayitliği Levent’e bu belgeyi teslim eddi. Levent’e teslim olması için 10 gün verildi. Levent 1948 dovumludur. Şu an 77 yaşındadır. 77 yaşında bir Gıbrıslı gazeddacı sömürgeciye başgaldırarag, sivil itaadsizlig eyleminde bulunarag Ankara’ya “teslim olmam” demişdir. Ankara’nın bir soğraki hamlesi ne olacag? Hukukcularımız KKTC anayasasından yola çıkarag KKTC yurddaşı hiçbir kimsenin Ankara’ya teslim edilemeyeceyini belirdmişdir. Bunun imkansız olduğunu ifade edmişdir.

İnsanın yaşadığı sorunnara “tegnig” bir bakıç açısıynan bagması ve bu sorunnarı “tegnig” bir nogdaya indirgemesi, kapitalizmin ortaya çıkışıynan başlamışdır. İnsan üretim ilişgilerinin içinde, makinaların bir uzantısı olduğundan berlim “tegnig bir aygıta” dönüşmüşdür. İnsanın varoluşsal olarag tegnig bir araca indirgenmesiynan insanın dünyaya bakış açısı da tegnig düzeyde sınırlanmışdır. İnsan politig bir varlıgdır. İnsanın politig bir varlıg olarag karşımızda durmasını sağlayan sınıf mücadelesi, sınıflar arası çatışmalardır. Ezilenler ve ezenler igdidarı ele geçirmeg ve gendi egemenliglerni inşa edmeg için gavga verirler. Bu gavganın gendisi insanı politig bir varlıg olarag ortaya çıkarır. Bu gavgayı gaybeddiyi içinda makinanın bir uzantısı olur. İnsan tegnig bir düzeye indirgenir. İnsanın politig bir varlıg olarag fargındalığa varması onun özgürleşme mücadelesinin içine girmesiynan başlar. Bunnarı annadmamdakı gaylem nedir?

Hukuk, yasalar tegnig meselelerdir. Hukug igdidarın yani egemen sınıfın ezilen sınıf üzerinde egemenliyini inşa eddiyi ve egemen sınıfın varlığını devam eddiren yasalardan ibareddir. Başga bir ifadeynan, hukug egemen sınıfın ezilen sınıf üzerinde igdidarını inşa eddiyi kurallar bütünür. Bu hukukun igdidar ilişgileri içinde “ne anlama geldiyini?” ifade eder. Annadmaya çalışdığım, hukukun politig boyutudur.

Uluslararası hukuk küresel güçlerin kendi ilişgilerini dayandırdığı kurallar bütünüdür. Ulus devledlerin ulusal hukuku da ulusal burjuvazinin gendi gücünü, egemenliyini inşa eddiyi kurallar bütünüdür. Sömürgeleşdirilen ülkelerdeki hukuk da sömürgecinin gendi egemenliyini inşa eddiyi kurallar bütünüdür. Hukuk sisteminin en önemli temeli anayasadır. Anayasa dediyimiz metin bir sözleşmedir. İgdidar ilişgileri açısından bu sözleşmeyi kim yazar, kim ilan eder, sorusuna yanıtımı verdim sanırım. İkinci bir soru daha gündeme gelir. Bu sözleşme hangı durumlarda ihlal edilir? Anayasa veya sözleşme dediyimiz toblumsal ilşgilerin kurallar bütünüynan somudlaşdırıldığı metinner ne zaman asgıya alınır? Giorgio Agamben’in “İstisna Hâli” kitabı bu tartışma için önemli bir referans kitabdır.

Dünya 4. Sanayi devriminin içindedir. İnsanlıg tarihinde ilg defa makina akıllı olmaya başlamışdır. Üretim araçlarının akıllı olması, insanlıg tarihinin dönüşümü nogdasında önemli bir gırılmadır. Fabrikalar yapay zeka teknolojisynan birligde artıg insandan arındırılma kapasitesine ulaşmışdır. Bu bütün üretim ilişgilerinin insandan arındırılacağı anlamına gelmez. Tüketim olmazsa, üretim olmaz. Bu ikisi da olmazsa “kâr” da olmaz. Ancag bu “kâr” oranlarının artacağı, insan emeğinin sömürüsünün korkunç bir boyuta ulaşacağı, insan hag ve özgürlüglerine yenñi saldırıların yapılacağı anlamına gelir. Bununla birligde bütün toblumsal ilişgilerin, yaşamın, kültürün, bilginin aglınıza hayatınan ilgili ne gelirsa başdan inşa edileceyi, ve hayadla ilgili olan her şeyin başga bir şeye dönüşdürüleceği anlamına gelir. İnsanlıg başga bir döneme geçmegdedir. Güç ilişgileri üretim ilişgilerinin dönüşüme uğramasıynan yeniden oluşmagdadır.

Neo liberalizm bir kriz altındadır. Uzun bir dönemdir bu kriz devam edmegdedir. Kapitalizmin içinde olduğu krizi devrime dönüşdüreceg devrimci güçler yetersizdir. Neo liberalizm bu krizi devled kapitalizmiynan aşmaya çalışmagdadır. Neo liberal ekonomig modelden devled kapitalizmine bir geçiş söz konusudur. Güç ilişgileri, küresel egemenligler bu geçiş sürecinin içinde yeniden gurulur. Bundan dolayı görüyorug ki, Çin ve Rusya dünyadaki varlığını arddırmış, dünyanın tek süper gücü olan ABD gücünü kaybedmeye başlamışdır. Dünyada artıg teg bir süper güç yogdur. Süper güçler vardır. Ulus devledlerin sınırları deyişecegdir. Süper güçlerin uyguladığı sömürge politikaları, süper güçlerin egemenlig guracagları tobragların dönüşümü gerçegleşecegdir. Bu süper güçler da Berlin konferansında ve ikinci dünya savaşından soğrakı sürecde olduğu gibin uluslararası hukuku başdan oluşduracaglardır. 1-Üretim araçlarının dönüşümü, 2- Neoliberalizmin Krizi-Devled Kapitalizminin yügselişi 3-ABD-İngiltere egemenliyinin gırılıb yeni süper güçlerin ortaya çıgması, deye tobarladığım üç fagdör yeni dünyanın oluşturucu edmenleridir. Bundan dolayı uluslararası hukuk asgıya alınmışdır. Ukrayna, Filistin, Suriye, Irak, Afganistan, İran savaşları ve buralarda yaşanan ihlaller bunun kanıtıdır.

Türkiye bu bağlamda neo liberalizmden devled kapitalizmine geçiş yabmışdır. Dünyada ve ortadoğuda oluşan yeni konjegdürün içinde gendisine bir rol verilmiş ya da Türkiye bu konjegdürün içinde gendine bir rol almaya çalışmagdadır. Bu iki durumda diyalegdig ilişgi içindedir aslında. Türk kapitalizmi tarihinin en güçlü dönemindedir. Türkiye bu paramedrelerin bir sonucu olarag yapısal deyişigliye gidmeg zorundadır. Türkiye, üniter devled yapısını ortadan galdırılarag, mısak-ı milli sınırlarnı genişledme arzu içindedir. Erdoğan’ı Türk kapitalizminin gelişim süreci ve vardığı nogdadan soyudlayarag deyerlendiremezsiniz. Her ekonomig modelin siyasedde, hukukda, kültürde, sosyolojide ön gördüyü modeller vardır. Neo libralizmin, devled kapitalizminin ve sosyalizmin öngördüğü modellerin birbirinden farglı olmasının sebebi budur. Bundan dolayı Türkiye’de anayasa, hukuk yani sözleşme asgıya alınmagdadır. Asgıya da alınacagdır. Türkiye dönüşüm içindedir, yeni Türkiye gurulmagdadır.

Dünyadakı sözleşmeler, Türkiye’deki sözleşmeler asgıya alınırkana KKTC’de Türkiye’nin kurucusu olduğu sözleşmelerin askıya alınmayacağını nasıl düşünebilirsiniz? Ortaya goymaya çalışdığım paramedreler yenñi bir dünyanın guruluşunu gösderirkana, bu sözleşmeler açıg açıg ihlal edilirkana, siyasal olarag nasıl olur da sırtınızı KKTC anayasasına dayayabilirsiñiz? KKTC anayasası nasıl olurda size politig bir güven verir? Anayasaya tegnig bir açıdan deyil politig bir yerden bagmag zorundayıg. Biz öyle bagmag zorundayıg!

En başa geri dönelim. En başda sormamız gereken soruyu şimdi soralım. Türkiye gazeddacı Şener Levent’i tutuglayabilir? Türkiye, Levent’i Türkiye’ye götürebilir? Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyer yazılarımda da annadığım gibi Türkiye tarafından gurulmuşdur. Teşkilad yapısı, vatandaşlıg süreçleri Türkiye tarafından belirlenmişdir. Bütün silahlı güçler Türk Silahlı Kuvvedlerine bağlıdır. Uluslarası hukuk nezdinde de Kıbrıs’ın kuzeyi Türkiye’nin altyönetimi olarag gabul görmegdedir. Yerli işbirligçiler ve Türkiyeli yedgililer defalarnan KKTC anayasasını ihlal edmişdir. Bu anayasa sömürgeci için deyil sömürülenler için çıkartılmışdır. Faili meçhul suikasd girişimleri (1985-2004), Raif Denktaş, Kutlu Adalı cinayedleri, sözde devletin en başındakı kişinin Mustafa Akıncı’nın Türk derin devleti tarafından tehdid edilmesi, TC’nin seçimlere müdahalesi, savcılıkda gaybedilen dosyalar, sağlıg, eğitim, barınag haglarnın gasbedilmesi, Fatma Ünal (Juju) gibi kişilerin yargılanma süreçleri, 22 Ocag saldırısı gibi sayısız örneg sevgili dosdlar anayasanın nasıl delig deşig edildiyini, gereg sömürgeci geregsa yerli işbirligciler tarafından bu anayasanın nasıl asgıya alındığını sizlere gösdermez mi? Anayasa sömürgeci ve sömürgeciye hizmed edenlerin leyihine delinirkana, sömürgeciye itaadsizlig edenlere bir defa bile delinmemişdir. Anayasa, politig bir yerden, sömürgeleşdirilmiş tobraglarda sömürülenin “tımar” edilmesi için vardır.

22 Ocag 2018 TC’nin Türgce gonuşan Gıbrıslıları ehlileşdirme, itaatkar bedenlere dönüşdürme yani basgı araçlarnı dönüşdürdüyü önemli bir tarihdir. Türkiye böyüg bir dönüşümün içindedir. Türkiye böyüg bir sancının içindedir. Türkiye’de dokunulmaz dedigleri her şey dönüşmegdedir. Bu Türk kapitalizminin evriminin doğurduğu bir sonucdur. Erdoğan’ı bu sürecden kopartamazsınız. Bundan dolayı da uçan kuş bile hapisanededir. Bu sürecin garşısında olan herkes tutuglanacagdır. Avrupa, modern tarihin en gücsüz dönemindedir. Modern tarihin içinde Avrupa’nın Türkiye üzerindeki edgisinin en az olduğu dönemdeyig. Bütün bu gösdergelerin sonucunda Şener Levent Türkiye tarafından tutuglanacagdır. Bu süreç 10 gün soğra gerçekleşmeyebilir. Dovru zamanda, uygun goşullar gerçegleşdiyinde, Ankara isdediyinde Levent tutuglanacagdır. Türkiye’ye götürülür yogsa götürülmez? Bunun bir anlamı yogdur çünkü Gıbrıs’ın kuzeyi Türkiyedir. Asıl soru şudur. TSK’ya bağlı olan polis teşkilatı Şener Levent’i tutuglamaya geldiyinde biz napacayıg? Bu soruya cevab vereceg cesaretimiz veya planımız var mı?