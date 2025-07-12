Güneyde 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk ölü bulundu

Kıbrıs’ın güneyinde 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ivan Gyurpetoglou, Holetria’da bir yolda ölü bulundu.

Stavrokonnou köyünden olan gencin cansız bedeni bir hendekte bulunurken, yanında bir motosiklet ve otomobil tespit edildi.

Olayın koşullarıyla ilgili olarak Polis alarma geçti.

Gençten, dün evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı ve ailesi kendisini arıyordu.