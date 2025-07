Barikat çilesi

Ebru OSMAN

Lefkoşa’da araçla geçiş yapılabilen tek barikat olan Kermiya geçiş noktasında yaşanan trafik yoğunluğu, son günlerde ‘çileye’ döndü; geçiş sırası yeni yapılan caminin önüne kadar uzadı. Yaz sıcağında araçlarıyla saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan vatandaşlar isyan noktasına gelirken, Lefkoşa içerisinde alternatif bir barikat açılması çağrısı da büyüdü.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, geçişlerin bu kadar yoğun olmasının temel nedenlerinden birinin, güneydeki kontrol noktalarında görevli personelin yetersizliği olduğunu belirtti.

Özellikle son haftalarda artan geçiş sayısına rağmen, güneyde yeterli eleman bulunmaması nedeniyle işlemlerin yavaşladığı ve trafiğin daha da içinden çıkılmaz hale geldiği vurgulandı.

İş, eğitim ya da sosyal ihtiyaçlar nedeniyle her gün güneye geçmek zorunda kalan birçok kişi, bu bekleyişin artık bir “eziyet”e dönüştüğünü ifade etti.

Özellikle güneyde çalışanlar, çocuklarını güneydeki okullara veya antrenmanlara götürenler ile temel ihtiyaç alışverişini oradan yapanlar, saatlerce trafikte beklemenin hem fiziksel hem psikolojik olarak yıpratıcı hale geldiğini anlattı.

Vatandaşların ortak talebi ise açık: “Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktası bir an önce hayata geçirilmeli.”

TRAFİKTE BEKLEYEN VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Okan Şah: “Bu trafikte beklerken her gün eziliyoruz”

“Kıbrıs’ın güneyi fiyat olarak çok daha uygundur, zaten güneyde çalışıyorum. Bu durumu liderler arasındaki siyasi iletişime bağlamıyorum. Ancak bu kuyruklar insanlara eziyettir, Kıbrıs’ın güneyinde çalışan insanlara da eziyettir, çünkü biz diğer taraftan kuzeye geçerken de uzun kuyruklar beklemek zorunda kalıyoruz. Gezmeye gidenler için de bu yoğun kuyruklar oluyor, ben iş için gidiyorum ve beklerken her gün eziliyoruz. Lefkoşa’da bir geçiş kapısının açılması güzel olur ancak yine de bir kapının açılması yeterli olmayacak fakat yine de biraz olsun buradaki trafiğin yükünü azaltacak. İnşallah yakın bir zamanda bu sorun düzelir ancak hiç umudum yok, çünkü siyasette hayır yok, bazen bilinçli olarak da açmıyorlar güneydeki geçiş noktasını böylece bizimkiler bu trafikte eziyet çekiyor.“

Abdullah Bıçakcıoğlu: “Sırf bazıları sidik yarışı yapacak diye onların yüzünden biz eziyet çekiyoruz”

“Kıbrıs’ın güneyine geçmemizin sebebi ekonomik değildir, çocuğum güneyde futbol oynadığı için her gün antrenmanlara katılması gerekiyor, bu yüzden düzenli olarak güneye geçmek zorundayım ve sırf bu ekonomiden dolayı alışverişe giden vatandaşların ya da ekonomiden dolayı bizim tarafa gelen Kıbrıslı Rum komşularımızın benzin, sigara ihtiyaçlarını karşılaşmaları için onlarda bu tarafa geliyor ve onların girdiği sıraya bizde giriyoruz ve bu şekilde bekliyoruz. Her gün çocuğu antrenmana yetiştirmek için bu kuyruğu bekliyoruz ve geç kalıyoruz antrenmanın yarısını kuyrukta beklediğimiz için kaybediyoruz. Bu kapılara bir çözüm bulunması lazım, sırf bazıları sidik yarışı yapacak diye onların yüzünden biz eziyet çekiyoruz.

Bu durumu Kıbrıslı liderler arasındaki iletişim eksikliğine kesinlikle bağlıyorum, olay tam da bundan ibarettir. Zaten adada olanlar bellidir, sürekli bir soruşturma açılıyor, tutuklanma kararları oluyor diğer tarafta. Bu da aradaki iletişim kopukluklarından dolayı olduğuna inanıyorum. Lefkoşa’da bir kapı daha şart, nerede olduğunun çok bir önemi yok ancak bir kapı daha açılması gereklidir, çünkü Lefkoşa’nın doğusundan da batısından da gelenler Lefkoşa’nın ortasından geçmeye çalışıyorlar.”

Tolga Çatal: “Uzun kuyrukların nedeni, siyasi iletişim eksikliği”

“Güneye bir işim olduğundan dolayı geçmeye çalışıyorum, ancak güneyin daha ucuz olduğunu düşünmüyorum eskiden öyleydi. Bazı şeyler daha ucuz mesela et çeşitleri ancak diğer şeyler değil. Barikattaki uzun kuyrukları Kıbrıslı liderler arasındaki siyasi iletişim eksikliğine bağlıyorum çünkü onlar yüzünden bu kuyrukları bekliyoruz. İsteseler bu sorun için bir çözüm bulabilirler, mesela bir kapı daha açabilirler veya kapılarda daha esnek olabilirler. Haspolat kapısını açmak işlerine gelmiyor o yüzden açmıyorlar.”

Servet Gürbaflı: “Hep bizimkileri suçluyoruz ancak karşı taraf da çok yardımcı olmuyor”

“Güney bazı ürünlerde tabii ki daha uygundur ve aradığımız her şeyi de orada çok rahat buluyoruz. Kıbrıslı liderler çözüm bulmamak için bize ne kadar eziyet yapabilirlerse yapıyorlar. Çünkü çözüm bulunmaması mümkün değil. İsteseler çözüm bulabilirler ama güneye geçmememiz için halka eziyet ediyorlar ve zorluklar yapıyorlar. Lefkoşa’da bir kapı daha açılırsa buradaki trafik çok rahatlayacak, keşke açsalar. Alternatif olarak bu kapıyı daha geniş yapabilirler imkanları vardır, iki şerit yapsalar çok daha kolay olur geçişler. Gerçi kuzeydeki geçişlerde bu var ancak güneyde tek kapıdır. Hep bizimkileri suçluyoruz ancak karşı taraf da çok yardımcı olmuyor, asıl engeli onlar koymaya çalışıyorlar.”

Yasemin Yeniçeri: “Lefkoşa’da yeni bir barikat açılırsa trafik rahatlayacak”

“Güney, Euro kullanılmasına rağmen kuzeye göre daha uygun. Güneye geçmemin sebebi et ve balık ürünleri daha ucuz olmasıdır. Kuzeyde ucuz yerler var ama maalesef bizim tarafta denetim olmadığı için ve fiyatları kontrol etmedikleri için fiyatlar daha pahalı. Örneğin bir tavuğun marketteki fiyatı gerçekten o maliyeti mi yansıtıyor? Yani maliyeti üç katına mı çıkıyor?

Ben gastronomi okudum, bu yüzden bir ürünün satış fiyatına ne kadar kâr eklenmesi gerektiğini az çok bilirim. Lüks restoranlar beşe katlayabilir, bu kabul edilebilir bir oran. Ama normal restoranlarda bu oran genellikle üç kattır. Kuzeyde restoran açan işletmeler, artan maliyetlerden dolayı fiyatlarını çok yüksek tutmak zorunda kalıyor ancak güneyde fiyatlar çok daha uygun olduğu için insanlar artık burayı tercih etmemeye başladı.

Bugün haberde duydum, Hamitköy’de veya Akıncılar’da yeni bir geçiş kapısı açılsın deniliyordu, eğer ki Lefkoşa’da başka bir kapı açılırsa daha iyi olacak çünkü özellikle Lefkoşa’nın dışında yaşayan kişiler, örneğin; Hamitköy taraflarına gidecek olanlar o kapılardan geçecek, böylelikle buradaki trafik yoğunluğu azalmış olacak.

Akıncılar’a barikat açılırsa, bilinmeyen o köy güneydekiler tarafından da tanınmış olacak. Bu sadece bizim için değil, ekonomik anlamda Kıbrıslı Rumlara da yararlı olacak. Zaten Kıbrıslı Rumlar, artık kuzeyden mutfak alışveriş yapmamaları gerektiğini farkına vardı. Sadece belirli ürünler için buradan alışveriş yapıyorlar. Ne kadar çok kapı açılırsa, özellikle Kermiya’daki trafik kuyruğu o kadar azalacak. Aynı zamanda yeni kapıların açılmasıyla istihdam da artacaktır, polislerimiz daha da artacak, zaten birçok genç kendi mesleği dışında bir meslek yapmak zorunda kalıyor.”

Seda Özhür: “Lefkoşa’da bir an önce farklı kapıların açılması lazım, iki taraflı eziyet çekiyoruz”

“Güney, Euro’ya rağmen daha uygundur, bugün gezmek için bu sırayı bekliyorum. Kıbrıslı liderler, daha iyi bir iletişim kursalar başka kapılar açabilirler. Kermiya kapısındaki trafik yükünü azaltmak için, Lefkoşa’da başka bir kapının açılması lazım. Haspolat’daki kapının açılması gerekiyor, çünkü tam merkeze çıkıyor ve o bölgede bir kapının açılması Lefkoşa’yı bayağı rahatlatacak. Lefkoşa’da bir an önce başka bir kapı açılması lazım, iki taraflı eziyet çektiriyorlar bize. Zaten her koşulda gidiş ve gelişler oluyor, buna engel olamıyorlar, çünkü insanlarımız gitmeye devam ediyor. İhtiyaçları olanlar, alışveriş amaçlı, veya eğitim amaçlı her türlü geçişler oluyor.”