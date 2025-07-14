“Halk ödedi, AKSA 1 milyar Dolar net kâr elde etti; kamulaştırılsın!”

Ertuğrul SENOVA

Makine Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre, adaya geldiği 2002 yılından bu yana Kıbrıs halkının ödediği faturalar üzerinden 1 milyar Dolar net kâr elde eden AKSA’nın, Kalecik’teki elektrik üretim tesisinin kamulaştırılması çağrısı yapıldı.

KIB-TEK’te örgütlü EL-SEN ve TÜRK-SEN’in çağrısı ve sekiz örgütün desteği ile Kalecik’teki üretim tesisi önünde bir eylem gerçekleştirildi, ortak söylem; “devletleştirilsin” oldu.

Eyleme; CTP, HÜR-İŞ, Bağımsızlık Yolu, KTÖS, KTAMS, TÜRK-SEN, Makine Mühendisleri Odası ve EL-SEN destek verdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, polis mensupları AKSA’nın kapısına dizildi…

Eylemin ardından YENİDÜZEN’e özel konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, şirketin yıllardır kamu kaynaklarıyla büyük kâr elde ettiğini belirterek “Bu tesis, halkın sırtından zenginleştirilen özel bir şirketin değil, halkın malı olmalıdır” dedi.

Tuğcu, 2002 yılında Kıbrıs’ın kuzeyine “masumane” şekilde giren AKSA’nın bir yıl sonra alım garantili yapıya geçtiğini, 2009’da imzalanan Kalecik 2 sözleşmesinin ise Sayıştay tarafından ağır biçimde eleştirildiğini anımsattı.

“Sayıştay bu sözleşmeyle halkın cebinden nasıl para hortumlandığını ortaya koydu ama hiçbir işlem yapılmadı” diyen Tuğcu, 2022’de ise sözleşmenin bitmesine 3 yıl kalmasına rağmen, hükümetin yasa değişikliğiyle Kalecik 3’ün ihalesiz imzalandığını kaydetti.

“2023’e kadar AKSA’nın yaklaşık 1 milyar dolar net kâr elde ettiği bilimsel ve teknik raporlarla ortada” diyen Tuğcu, yalnızca 2024 yılı faturaları üzerinden 76 milyon doların şirketin sahibi Cemil Kazancı’nın cebine gittiğini söyledi. “Bu paralarla okullar yapılabilir, Teknecik’e dört jeneratör kurulabilirdi” diyen Tuğcu, “AKSA’nın geçmişten bugüne kazandığı parayı halk gani gani ödedi, artık bu tesis çalışanlarıyla birlikte kamulaştırılmalıdır” dedi.

İşten çıkarılan işçiler, kiralanan arızalı makineler

Tuğcu, geçtiğimiz yıl 12 AKSA çalışanının kötü çalışma koşulları nedeniyle dilekçeyle başvurduğunu ancak sendikalı olmadıkları için derhal işlerine son verildiğini söyledi. “Bu da kamulaştırma için önemli bir gerekçedir” diyen Tuğcu, ayrıca 8 numaralı santralin 10 gündür arızalı olduğunu, tamirine dahi başlanmadığını, 7 numaralı santralin ise 9 aydır devre dışı kaldığını kaydetti. “Bu halk bu bozuk makinelere kira ödemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, çevre ve insan sağlığına verilen zararı da hatırlatarak, “Her ay 30-40 bin dolar ceza ödeyen AKSA, ülkemizi kükürt yağmuruna tutarak zehirliyor. Bu da kamulaştırmanın bir başka nedenidir” dedi.

Geniş katılım: 8 örgütten destek

AKSA önünde düzenlenen eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Hür-İş, KTÖS, Bağımsızlık Yolu, KTAMS, Türk-Sen, Makine Mühendisleri Odası ve Kamu-Sen destek verdi.

Eylemde konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, hükümetin enerji politikalarını sert sözlerle eleştirirken, Sayıştay raporlarındaki Kalecik 1 ve 2 sözleşmelerinin ayrıntılarını paylaştı.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yakıner ise 7 ve 8 numaralı santrallerin hizmet dışı kalmasının ülkeye 23 milyon dolarlık zarara neden olduğunu vurguladı.

“Enerji özel sektöre devredilmemeli”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin Kalecik’teki tesise her yıl ödediği para ile yeni santraller kurulabileceğini belirterek, “Enerji sektörü özel sektöre devredilmemeli, Kalecik 3 sözleşmesi iptal edilmelidir” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise “Onurlu mücadelesinde EL-SEN’in yanındayız, kurumlarımıza sahip çıkmalıyız” çağrısı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, aylık bin TL’lik faturanın 280 TL’sinin AKSA’ya “boşuna” gittiğini savunarak, Kıb-Tek’in kasıtlı olarak kötü yönetildiğini söyledi.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, AKSA’nın sözleşmesinin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise bazı kamu kuruluşlarının bilerek kötü yönetildiğini ve bu sayede özelleştirilmeye zemin hazırlandığını iddia etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da “Özelleştirmenin çözümü kamulaştırmadır” dedi.

CTP’li Kürşat’tan destek: “KIB-TEK bilinçli olarak zayıflatıldı”

Eyleme katılarak destek veren CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat da yaptığı konuşmada, KIB-TEK’in bilinçli bir şekilde zayıflatıldığını vurgulayarak, “EL-SEN’in bu haklı mücadelesinde yanındayız” dedi.