İnşallah bir gün bütünlüklü tartışırız

Sayın Metin Arhun aşağıdaki açıklamayı yaptı. Açıklamanın içinde söylenilenlere katıldığım da katılmadığım noktalarda vardır.

Açıklamanın bütününe değil ama kanaatimce son 3 yılda Brüt Asgari Ücrete STG bazında %157 artış yapıldı söylemi ön plana çıktı. En azından ben öyle gördüm diyelim.

Öncelikle ücretlerde aslolan alınan ücretin hangi para biriminde olursa olsun önemli olan bulunduğu coğrafyada SATIN ALMA GÜCÜ nedir. Bir başka deyişle özellikle bir bireyin bir ailenin insanca yaşam için temel ihtiyaçlarını (Başını sokacağı konut, elektrik, ulaşım, sağlık, eğitim, temel gıda ve temizlik malzemeleri) tedarik edebilecek YETERLİ BİR MAAŞ MI? YOKSA YETERSİZ Mİ? Bu soruya cevap verilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Tekrar başa dönüp yazıda bana göre ön plana çıkan ''SON 3 YILDA BRÜT ASGARİ ÜCRET'e %157 ARTIŞ YAPILDI.'' Açıklaması üzerine bir çalışma da ben yaptım.

1 Temmuz 2022 Brüt asgari ücret 9.885 TL Net asgari ücret 8.599,95 TL Merkez bankası STG efektif satış kuru 20,3108 bu verilere göre NET ASGARİ ÜCRET: 423,42 STG

Bugün yani 15 Temmuz 2025 Brüt asgari ücret 43.469 TL Net asgari ücret 37.818,03 TL Merkez bankası STG efektif satış kuru 54,3043 bu verilere göre NET ASGARİ ÜCRET: 696,41 STG

Bu durumda son 3 yılda yani 1 Temmuz 2022 - 15 Temmuz 2025 döneminde net asgari ücretteki artış %157 değil. ARTIŞ %64,47 olarak gerçekleşti.

Not: Amacım kimseyi yalanlamak veya doğrulamak değildir. Açıklama sonrasında merakımdan bir hesaplama da ben yaptım. Bunu da kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissettim.

Yukarıda verdiğim tüm rakamlar resmi veriler olup 4 matematiksel işlemi iyi yaptığım inancında olduğumu da belirtirim.

Son olarak tartışmamız gerekenin Asgari ücret rakamlarını tartışmak değil, bu ücretlerle bu ülkede insanca yaşam için bir ailenin, bir bireyin temel gereksinimlerini sağlayabilir mi? Ona odaklanmamız gerektiği kanaatindeyim.

Diğer taraftan ülkedeki yüksek enflasyonun ana nedenlerini inşallah bir gün toplum olarak tartışmaya başlar ve başlamakla da kalmaz

ortadan kaldırmak için adım atarız.

Aksi takdirde asgari ücret şu kadar arttıydı şu kadar artmalıydı diye bu ada yarısında birbirimizi tabiri caizse daha çok yeriz.

SON SÖZ: Herkesin iyi bildiği bir tekerleme vardır. Yumurtamı tavuktan çıkar yoksa tavuktan mı yumurta çıkar. İşte bizim içinde bulunduğumuz durum tam da budur.

Şöyle ki ülkedeki mal ve hizmetlerin fiyatının artmasının tek nedeni ÜCRETLER değildir. Emek yoğun işletmelerde maliyet bileşenlerindeki payının daha yüksek olduğunu kabul ederim ancak ülkedeki birçok mal/hizmette gerçekleşen fiyat artışlarının nedenlerini ne zaman ki kapsamlı/bilimsel bir çalışmayla ortaya çıkarırız ve çıkarmakla da kalmaz ülkeyi yöneten yürütme gerekli siyasi iradeyi göstererek gerekli adımları kararlılıkla atar işte o zaman çok büyük adım atmış oluruz. Aksi takdirde bu ada yarısında özelde Asgari Ücret olmakla tüm ücretleri daha çok az mı? Çok mu diye tartışmaya devam ederiz.