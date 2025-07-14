2023 yılında 50 milyon TL zarar

Binboğa Yem Fabrikası'ndaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili tutuklanan eski yöneticiler, Şükrü Şarafat, Salih Kukural, Hasan Şakkudeler, Ahmet Düzdaban ve Mehdi Uysal teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis zanlıların, "Zimmet ve görevi kötüye kullanma” suçlarından methalder olduğunu kaydetti. Yıldıran, 25 Haziran’da alınan tahkikat emri kapsamında yürütülen soruşturmada zanlıların 2023 yılında aldıkları kararlarla kooperatifi üç ayrı işlemle toplam 504 bin 800 Amerikan doları, 3 milyon 838 bin 366 TL 94 kuruş ve 4 milyon 45 bin 262 TL 34 kuruş zarara uğrattıklarının tespit edildiğini mahkemeye hatırlattı. Polis, kooperatifin bilanço kar ve zarar tablosuna ulaştıklarını belirterek 2023 yılında 50 milyon TL zarara uğratıldığının tespit edildiği mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların soruşturmaya etki edecek kısımlarının tamamlandığını belirterek tutuksuz yargı talep etti. Zanlı avukatlarının itirazları üzerine duruşma saat 12:00’ye ertelendi.