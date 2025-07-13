İki toplumdan kadınların katılımıyla ara bölgede “Life Again” programı

Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün desteğiyle ve “ZOE Vs War Violence” isimli kâr amacı gütmeyen kuruluşun inisiyatifle hayata geçirilen “Life Again” isimli psikoeğitim programıyla ilgili bir haber bugün Kıbrıs Cumhuriyeti basınına da konu oldu.

İki toplumdan kadınların katılımıyla ara bölgede gerçekleştirilen “Life Again” isimli iki toplumlu pilot programın 1 Temmuz’da Ledra Palace’ta düzenlenen bir etkinlikle tamamlandığını yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu programın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kadınlar için bir dizi ortak atölye çalışması içerdiğini yazdı.

Atölye çalışmalarının şubat ayında başladığını ve yaklaşık üç ay sürdüğünü kaydeden gazete, atölye çalışmalarını 26-72 yaş arası beş Kıbrıslı Rum kadın ile dört Kıbrıslı Türk kadının takip ettiğini belirtti.

Haberde programın 1963-1974 yılları arasındaki çalkantılı dönemin ve 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nın sonucu olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, anne babalarının ve diğer yakınlarının anlatımlarıyla travmatik deneyimler yaşayan kadınlara yönelik olarak planlandığı kaydedildi.