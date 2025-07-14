Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin perşembe gecesine kadar hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin perşembe gecesine kadar hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Bu haber toplam 188 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Toluhava