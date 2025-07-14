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Meteoroloji’den toz uyarısı

Meteoroloji’den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin perşembe gecesine kadar hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin perşembe gecesine kadar hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların  tedbirli olmalarını istedi.

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