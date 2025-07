“Mahkeme heyetinden adalet istiyoruz”

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması çarşamba günü yapılıyor. Aileler, dönemin Belediye Başkan yardımcısının aralarında bulunduğu altı sanık için tutuklama istiyor

Karakaya: “İlk duruşmada sorulara cevap vermeyip, hiçbir şeyden haberleri yok gibi davranan kamu görevlileri bilinçli bir şekilde korunuyor..”

“Sanıklar yine asli kusurlu olarak nitelendirilirse mahkeme salonundan kelepçeli çıkmalı ve gidecekleri yer de hapishane olmalı”

“Otel sahibi Ahmet Bozkurt sağlık sorunları nedeniyle sevk edilmek istendi.. Hastalıklarının hiçbirine inanmıyoruz. Bu adam kanser hastasıysa nasıl bypass olacak?”

İpekçioğlu: “Her defasında sınıfta kalan yargının, İsias için emsal karar vermesi gerekiyor”

Esendağlı: “Enteresan bir istinaf süreci yaşandı…Hapis cezasına çarptırılan Aslan hala yakalanmadı ancak hem istinaf sürecinde yer aldı, hem de Yargıtay’a temyiz dilekçesi verdi”

Güçlüsoy, “Yargıtay’daki süreç devam ediyor. Avukatlar süreci yakından takip ediyor”

Türkiye’de 6 Şubat depreminde 32'si Kıbrıslı Türk öğrenci 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması çarşamba günü yapılıyor.

Aileler, İsias Otel için emsal kararın çıkması için adalet mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Kamu görevlileri davası devam ederken, ilk davada “Bilinçli taksir“ suçlamasıyla verilen kararın bozularak sanıkların “Olası kastla” cezalandırılması için Temyiz süreci sürüyor.

Kamu görevlilerinin ikinci duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.00’da başlayacak. Duruşmada, hazır olması halinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilirkişi raporu ele alınacak.

24 Nisan’da başlayan davada otele yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanıyor.

Altı kamu görevlisi için şubat ayında Adıyaman Başsavcılığı tarafından dosyalanan davada iddianame "bilinçli taksir" suçlamasıyla yapılmıştı. Sanıkların tutuklanması talebinin reddedildiği ilk duruşmada, sanıkların duruşmalarda hazır bulunmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verilmişti. Dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması ve mahkemede tanık olarak dinlenmesi de reddedilmişti. Mahkeme ayrıca, kamu görevlilerinin kusurlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesine karar vermişti.

Davanın, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davayla birleştirilmesi talebi de istinaf sürecinin devam etmesi gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Aileler Adıyaman’a gidiyor

Aileler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, Meclisin ilgili komite üyeleri, milletvekilleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan heyet ikinci duruşma için yeniden Adıyaman’da olacak.

Depremde tek çocuğu, kızı Selin Karakaya’yı kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias Otel’de kızı Serin İpekçioğlu’nu kaybeden Ceza Hukuku Doçenti Pervin İpekçioğlu, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy 16 Temmuz’da görüşülecek kamu görevlileri davasının ikinci duruşması öncesinde TAK’a değerlendirmelerde bulundu.

Karakaya: “Süreç gittikçe zorlaşıyor”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve depremde tek kızı Selin Karakaya’yı kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, kamu görevlileri davasının ikinci duruşması için yeniden Adıyaman’da olacaklarını belirterek, tüm aileler için sürecin gittikçe zorlaştığını söyledi.

Karakaya, "Her anne baba her gün her saniye acı içinde evlatlarımızı özlerken, kahrolurken, suçluların cezasız kalmasını asla kabul etmeyeceğiz. En ağır cezayı alacaklar, ömür boyu hapsolacaklar." dedi.

İsias Otel Davası ile kamu görevlileri davasının birleştirilmesi için çok çaba sarf ettiklerini ancak iki davanın birleştirilmediğini söyleyen Karakaya, "Eğer iki dava birleştirilseydi bu alt mahkemede emsal olabilecekti" dedi.

Kamu görevlileri davasının dosyalanmasının gecikmesinin başsavcılığın bilinçli şekilde konuyu ertelemesinden kaynaklandığını kaydeden Karakaya, kamu görevlileri davasının İsias Otel davası kararı açıklandıktan sonra görüşülmeye başlanmasını kabullenmekte zorlandıklarını söyledi.

“Kamu görevlileri bilinçli bir şekilde korunuyor” diye konuşan Karakaya, İsias Otel davasında sanıkların bilinçli taksirden ceza aldıklarını anımsatarak, kararı istinafa, ardından da Yargıtay’a taşıdıklarını anımsattı.

Karakaya, “Kamu görevlileri imza atmasa bu bina olmayacaktı. Yapı ruhsatının sahte olduğu bir gerçek, asansör gerçeği ortada.” dedi.

Ruşen Karakaya, kamu görevlilerinin ilk duruşmada sorulara cevap vermeyip, hiçbir şeyden haberleri yok gibi davrandıklarını söyledi.

Karakaya, “O imzalar atılmasaydı bu bina olmayacaktı. Gerçeklerin görülebilmesi için davaların birleştirilmesi, kamu görevlilerinin fenni mesullerle karşı karşıya gelmesi gerekiyordu. Sanıklar soruları cevaplamıyorlar. Kim ne yaptı bilmiyorlar gibi davranıyorlar” dedi.

“Tutuklama bekliyoruz”

İkinci duruşma için bilir kişi raporunun çıkması gerektiğine dikkat çeken Karakaya, alt mahkemenin raporu Dokuz Eylül Üniversitesi’ne gönderdiğini anımsatarak, “Gecikme olması bizi tedirgin ediyor. Mahkeme bu rapor doğrultusunda nasıl ilerler bilmiyoruz. Tutuklama bekliyoruz. Yoksa sanıklar Hasan Aslan gibi kaçacaklar. Birinci duruşmada tutukluluk verilmedi. Rapor çıkarsa ve sanıklar yine asli kusurlu olarak nitelendirilirseler mahkeme salonundan kelepçeli çıkmalı ve gidecekleri yer de hapishane olmalı.” dedi.

“Mahkeme heyetinden adalet istiyoruz”

“Tutuklama talep ediyoruz” diyen Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahkeme heyetinden adalet istiyoruz. Haziran’da yargıç ve hakimlerin atamaları yapıldı, dolayısıyla ikinci duruşma yeni bir mahkeme heyetiyle yapılacak. İlk duruşmada aileler ve sanıklar dinlenmişti şimdi nasıl bir yol izlenecek bilemiyoruz.”

105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi’nde kamu görevlisinin 21 yıl ceza aldığını ancak hemen ardından tahliye edildiğini ifade eden Karakaya, adalete güvenmek istediklerini vurguladı.

Grand İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık iki ay önce Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini, ailelerin bundan yeni haberi olduğunu ifade eden Karakaya, Bozkurt’un Avukatı Fuat Göktaş’ın, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na “Müvekkilinin sağlık durumunun cezaevi koşullarında tedavisi yapılamayacak kadar kötü olması ve hayati tehlike arz etmesi nedeniyle tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek, tetkiklerinin yapılması ve tedavisi bitinceye kadar hastanede kalmasını” talep ettiğini anlattı.

Karakaya, Göktaş’ın müvekkilinin bypass olma ihtimaline karşı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya uygun görülecek bir hastaneye sevkini istediğine dikkat çekerek, “Ahmet Bozkurt’un hastalıklarının hiçbirine inanmıyoruz. Bu adam kanser hastasıysa nasıl bypass olacak.” dedi.

“Hasan Aslan’ın bulunamaması kabul edilebilir değil”

Hakkında 15 yıl 16 ay 20 gün tutukluluk kararı bulunan Hasan Aslan’ın hala bulunamamasının kabul edilebilir olmadığını ifade eden Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Hasan Aslan’ın hala bulunamaması, kaçtığını gösterir.

Tutuklamadılar, kaçtı. Karısı aracılığıyla temyize başvurdu. Geç gelen adalet adalet değil, Hasan Aslan 6 aydır dışarda.” dedi.

“İstinaf kararında hiçbir açıklayıcı unsur yok”

Ruşen Karakaya, İsias davasıyla ilgili istinaf kararına da değinerek, kararda hiçbir açıklayıcı unsur bulunmadığını vurguladı.

Karakaya, istinaf kararında bilirkişi raporunda yer alan 3 maddeden hiç bahsedilmediğine işaret ederek, “İsias’ta olası kast kanıtlandı, daha ne yapmalıyız. İstinaf mahkemesinin bunu söylemesini bekliyorduk. Ama deprem davalarında emsal yok. Deprem davalarında sadece kolon kesme olayı olası kasta bağlanıyor. Ama deprem davalarında atılan her yanlış adım bir olası kast. Olası kast unsurlarının değiştirilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Yargıtay’ın katil binanın gerçeklerini göreceğine inanıyoruz”

Temyiz süresine de değinen Karakaya, “Temyizle ilgili birçok söylem var. Yargıtay'da çok dava birikti. 2-3 sene sürer gibi söylemler var. Temyiz başvurularında tüm avukatlar çok detaylı dilekçeler sundu. Yargıtay’ın katil binanın gerçeklerini göreceğine inanıyoruz. Yargıtay’dan sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz. İsias artık tüm dünyada bilinen bir dava.”

İpekçioğlu: "İsias, parayı sevenlerin, rantı gözetenlerin eseridir"

İsias Otel’de kızı Serin İpekçioğlu’nu kaybeden Ceza Hukuku Doçenti Pervin İpekçioğlu da, İsias davasının emsal karar olma yerine, adalet çıkmazına girdiğini söyledi.

Adalet beklerken, en büyük adaletsizliği yaşadıklarını söyleyen İpekçioğlu, şöyle konuştu:

“Sahte ruhsatla, denetlenmeyen projelerle, hesaplanmayan istatiklerle İsias’ı yaratanlar sadece Bozkurtlar, fenni mesuller, mimarlar, müteahhitler değil. İsias, insani değil, parayı sevenlerin, menfaati, çıkarı, rantı gözetenlerin eseridir. İsias, sevdiklerimize, geride kalanlara ve tüm Kıbrıs halkına mezar olan yerdir.”

İpekçioğlu, “Analara babalara hayatı zehir etmiş, adaletlerini sağlayamamış yargı düzenine, yine adaletin sağlanacağını haykırmaya gideceğiz.” dedi.

16 Temmuz’un adaleti arayan aileler için zor bir gün olduğunu vurgulayan İpekçioğlu, bilinçli taksirden öte kusuru tespit etmek istemeyen hukuk camiası içinse 16 Temmuz’un insanlık adına sınavlardan biri daha olacağını söyledi.

“Her defasında sınıfta kalan yargı, İsias için emsal kararı vermeli”

Her defasında sınıfta kalan yargının, İsias için emsal karar vermesi gerektiğini söyleyen Pervin İpekçioğlu, bilirkişi raporunun hala hazır olmamasını da eleştirdi.

İpekçioğlu şöyle devam etti:

“Sorumlular ortada, yaptıkları ortada, daha da önemlisi kasıtlı kusurları ortada. Sorumluluktan kaçmak için her türlü ahlaksızlığa başvurmaktan çekinmeyenler için tutuklama kararı yok. Adli kontrolle duruşmayı götürenler, infazda adli kontrolün neden yetersiz kaldığının acizliği içinde, hakkında mahkûmiyet kararı olan Hasan Aslan'ı tüm Türkiye'de fellik fellik sözde arama çabasına girdi. Hasan Aslan, bir mahkûm, cezaevinde olması gereken biri. Bu mahkumiyetin infazını sağlamada yetersiz kalan adalet sistemi, niye ısrarla kamu görevlileri için de aynı usulü izliyor, niye tutuklu yargılanmaları kararını vermiyor?”

“Adalet bir ülkeye bol gelmemeli. Toplumun karakterine cevap verecek kanunlar olmalı” diyen İpekçioğlu, “Bu kadar ahlaksızlığa cevap veremeyen bir kanun, ülkede sosyal düzeni sağlayamaz” şeklinde konuştu.

Ahmet Bozkurt’un sahte hastalık raporlarıyla hastaneye sevk istediğini söyleyen İpekçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu insanların, bu katillerin hayatı sahte, her şeyleri sahte. Ama bir gerçekle karşılaşacaklar ki o da adalet. Bu bedeli ödeyecekler, öyle ya da böyle. Ben kızımı bu ahlaksızlar öldürsün diye doğurmadım. Ben her gece, yattığımda nefessiz kalıyorum, Serin’imin başına gelenleri düşündükçe dünya durur, kalbim sıkışır, aklım bulanır. Bunun hesabını ödeyecekler, en ağır şekilde.”

Esendağlı: “Davanın akıbetine bilirkişi raporu yön verecek”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, kamu görevlileri davasının ilk duruşmasında mahkemenin bilirkişi raporunun Dokuz Eylül Üniversitesi’ne havalesine karar verdiğini anımsatarak, bilirkişi raporunun hazır olması için de oldukça uzun bir erteleme verdiğini anımsattı.

Esendağlı, ilgili bilirkişi raporun henüz dosyaya girmediğine dikkat çekerek, duruşma gününe kadar raporun hazır olmaması halinde Çarşamba günkü celsede çok bir ilerleme beklemediğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin uzmanlarının da dahil olduğu bir önceki davada verilen bilirkişi raporunda zaten kamu görevlilerinin kusurlarına dikkat çekildiğini ifade eden Esendağlı, dolayısıyla bir öncekinden çok daha farklı bir raporun çıkmasını beklemediklerini dile getirdi.

Esendağlı, çarşamba günkü duruşmada raporun gelip gelmeyeceğinin önemli olduğuna işaret ederek, davanın akıbetine bilirkişi raporunun yön vereceğini kaydetti.

“Çok enteresan bir istinaf süreci”

İstinaf sürecine de değinen Hasan Esendağlı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin otel sahipleri ve fenni mesullerle ilgili tamamlanan ilk davanın istinaf kararını açıklarken Adıyaman 3. Ağır Ceza. Mahkemesi’nin verdiği kararı aynen, hiç değiştirilmeksizin onayladığını anımsattı.

Bunun çok enteresan bir istinaf süreci olduğuna dikkat çeken Esendağlı, taraflardan hiç birinin çağırılıp dinlenmediğini, dosya üzerinden inceleme yapılarak Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının yetersiz ve gerekçesiz olduğuyla ilgili istinaf sebeplerinin reddedildiğini söyledi.

İstinaf talebinin reddedilmesinin ardından ailelerle birlikte yasal süre içinde Yargıtay’a temyiz dilekçesi verildiğini kaydeden Esendağlı, sanıkların da Yargıtay’a temyiz dilekçesi ilettiklerini aktardı.

Öte yandan ilk davada Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan Hasan Aslan’ın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bir türlü yakalanıp, cezaevine gönderilmediğine dikkat çeken eden Esendağlı, sanığın hem istinaf sürecinde avukatı vasıtasıyla temsil edilmesi, hem de şu an itibarıyla Yargıtay’a temyiz dilekçesi verdiği bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Bu konuda ailelerin çok büyük bir rahatsızlık duyduğunu dile getiren Esendağlı, “Umut ediyoruz ki Hasan Aslan en kısa sürede yakalanır veya kendi teslim olmak suretiyle cezasının infazı için cezaevine girer. Konuyu mümkün olduğunca devlet yetkililerinin desteğiyle takip etmeye çalışıyoruz” dedi.

Güçlüsoy

6 Şubat depreminden bu yana süreci takip eden ve ilk davada tanıklık yapan Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri davasının dört oturumda tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Kamu görevlileri davasının ilk duruşmasında, mahkeme heyetinin yeniden bilirkişi raporu istediğini ancak raporun henüz hazır olmadığına işaret eden Güçlüsoy, mahkeme gününe kadar hazır olmazsa, raporun Eylül veya Ekim’de duruşmalara kalacağına işaret etti.

Kamu görevlileri davasında savcılığın iddianamesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Güçlüsoy, savcılığın iddianamesinin kendilerinin istediği gibi “Olası kast” suçlamasıyla yapması halinde bunun çok büyük bir adım olacağını vurguladı.

İddianame için bilirkişi raporunun önemine işaret eden Güçlüsoy, İsas Otel’in 3 Ocak 2024’te başlayıp, 25 Aralık’ta karara bağlanan dava sürecine de değindi. Dava kararının beklentileri dışında olduğunu anımsatan Güçlüsoy, avukatlar aracılığıyla Gaziantep Mahkemesi’ne istinaf için müracaat eden ailelerle gibi sanıkların da istinaf başvurusunda bulunduğunu, ancak her iki tarafın talebinin de reddedildiğini hatırlattı.

“Yargıtay’daki süreç devam ediyor. Avukatlar süreci yakından takip ediyor”

İstinaf taleplerinin reddedilmesinin ardından iç hukukun en üst makamı olan Yargıtay’a müracaat edildiğini anlatan Güçlüsoy, “Yargıtay’daki süreç devam ediyor. Avukatlar süreci yakından takip ediyor.” dedi.

Öte yandan tutuklanmasına karar verilen Hasan Aslan’ın 25 Aralık’tan bu yana kaçak olduğunu ve tutuklanamadığını ifade eden Durali Güçlüsoy, “Hasan Aslan adaletten kaçtı ama vicdanından nasıl kaçacak. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Hasan Aslan’ın en erken zamanda tutuklanması için girişim başlatacağını söyledi” dedi.

Güçlüsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dava bizim için çok önemli. Her duruşmada olduğu gibi yine Adıyaman’da olacağız. Başbakan Ünal Üstel ve Meclis ilgili komite üyeleri de davada hazır olacak. Adalet mücadelesi için kafile Salı günü Adıyaman’a hareket edecek. İsias Otel’in emsal dava olması noktasında mücadele verdik ama 25 Aralık’ta açıklanan karar bizi ‘emsal dava’ noktasından uzaklaştırdı. Umut ediyoruz ki kamu görevlileri için verilecek cezalardan ‘Olası kast’ yani emsal sonuç çıkar.”

Dava süreci

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri ise kaybettikleri canları için 3 Ocak’ta 2024’te hukuk mücadelesi başlatmıştı. Sanıkların “Olası Kast” suçuyla hüküm giymesi için verilen adalet mücadelesi yaklaşık 12 ay devam etmişti.

3.⁠ ⁠Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te gerçekleştirilen son duruşmasında ise kısa karar açıklanmıştı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiş, beş sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı. Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

Sanıkların “olası kast” yerine “bilinçli taksir”den yargılandığı esas davada çıkan sonuçtan memnun kalmayan aileler, istinaf talebinin de reddedilmesi üzerine konuyu Yargıtay’a taşıdı. Aileler, Yargıtay’dan da sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyi planlıyor.