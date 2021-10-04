Ocak’ta erken seçim masada

Meclis’te “nisap krizi” öncesinde siyasi partilerin erken seçim için uzlaşı arayışı içine gireceği öğrenildi.

Hükümet ve muhalefetin meclis tatili öncesinde konuştuğu “Ocak ayında seçim” gündeminin bugün yine masada olacağı ve uzlaşı halinde Meclis’in açılacağı iddia edildi.

BRT yayınına katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı erken seçim tarihiyle ilgili olarak ise “Muhalefet seçim tarihi istiyor. Bugün bu konuda ciddi bir adım bekliyoruz. Ocak ayında seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Benim yaptığım telefon diplomasisinde bunu gördüm. Büyük ihtimalle Meclis Başkanı’nın odasında parti başkanları olarak bir araya gelmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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HP Genel Başkanı UBP, CTP ve HP’nin Ocak 2022’de erken seçim konusunda uzlaştığını ancak Başbakan Saner’in bu uzlaşıyı UBP’ye kabul ettiremediğini söyledi.

BRT yayınına telefonla bağlanan Özersay, “Ocak ayında erken seçimin yapılması konusunda Saner, ben ve Erhürman biz uzlaşıya vardık. Ancak Saner bunu kendi milletvekillerine kabul ettiremedi. Bu uzlaşma UBP içinde reddedildi” dedi.

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