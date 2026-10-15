Lefkoşa Belediye Orkestrası ve Gigi’den “Bir Şehir, Bir Ses, Bir Gece” konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası, 35. yılı kapsamında Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen “Bir Şehir, Bir Ses, Bir Gece” konserinde solist Gigi ile sahne aldı. Oskay Hoca yönetimindeki konser, farklı müzik türlerinden eserleri bir araya getirdi.

Konserde seslendirilen eserlerin müzik düzenlemeleri Oskay Hoca, Cahit Kutrafalı ve Hüseyin Kırmızı tarafından hazırlandı.

Türkçe ve dünya müziğinden seçilen eserlerin yer aldığı programda “Don’t Break My Heart”, “Hijo de la Luna”, “Al Yemeni Mor Yemeni”, “Hide and Seek”, “This Is Who I Am”, “Son Yolculuk”, “The Thrill Is Gone”, “Training Season” ve “Kıbrısım” gibi eserler Gigi’nin yorumuyla ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın eşliğinde dinleyicilerle buluştu.