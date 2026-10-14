KÖDER sergisi Saçaklı Ev’de açıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 6-41 Kadın-41 Hayat" adlı sergi Saçaklı Ev’de açıldı.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, Garanti BBVA iş birliğinde hazırlanan sergide, kitabın altıncı sayısında yer alacak 41 ilham verici kadının yaşamlarında önemli yer tutan ve onları anlatan fotoğraflarla kişisel eşyaları yer alıyor.

KÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Coşar Kınış’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte açılış konuşmaları yapıldı. 41 kadının fotoğraflı slayt gösterisinin de yapıldığı gecede, Kıbrıs mutfağına özgü yiyecekler de misafirlere ikram edildi. Sergi, Saçaklı Ev’de Cumartesi gününe kadar halka açık olacak. Etkinlik sırasında "Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız" kitap serisinin ilk 5 kitabın satışı yapıldı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Birinin yaşamını, öyküsünü kaydederek, aslında bilmediğimiz yaşamları görüyor, kendimizi bu süreçte farklı mekanlarda buluyoruz, yeni, keşifler yapıyoruz, hayatımıza ve toplumsal belleğimize yeni hikayeler katıyoruz” ifadelerini kullandı.