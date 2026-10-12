“19 öneride somut ilerleme bekliyoruz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında yarın yapılacak görüşmede, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla sunulan 19 öneri üzerinde ilerleme beklediklerini açıkladı.

Letimbiotis, Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi ve Mağusa Limanı’nın Avrupa Birliği denetiminde açılmasının öneriler arasında bulunduğuna ilişkin haberleri ise doğrulamadı.

Cyprus Mail'in haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında yarın yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Letimbiotis, Hristodulidis'in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla hazırladığı 19 öneride somut ilerleme sağlanmasını hedeflediğini belirtti.

Önerilerin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in genişletilmiş bir konferansa geçilebilmesi için ilerleme sağlanmasını istediği üç temel alanı kapsadığını ifade etti.

Bu alanların güven yaratıcı önlemler, müzakere yöntemi ve Kıbrıs sorununun özü olduğunu kaydeden Letimbiotis, görüşmede önerilerin kapsamlı şekilde ele alınmasını ve gündeme getirilen konulara yanıt verilmesini beklediklerini söyledi.

Geçiş noktaları konusunda da ilerleme sağlanabileceğini belirten Letimbiotis, taraflar arasındaki her görüşmeyi önemli gördüklerini ve her buluşmanın ilerleme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Söz konusu 19 önerinin liderlerin önceki görüşmesinde Erhürman'a sunulduğunu, Erhürman'ın ise önerileri incelemek üzere değerlendirmesini sonraya bıraktığını hatırlatan Letimbiotis, Hristodulidis'in önerileri BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin'e de ilettiğini belirtti.

Maraş ve Mağusa Limanı iddialarını doğrulamadı

Letimbiotis, 19 öneri arasında Kıbrıslı Rumların Maraş'a BM yönetimi altında geri dönmesi ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği denetiminde yeniden açılmasının bulunduğuna ilişkin haberleri doğrulamaktan kaçındı.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin üzerinde uzlaşılan çerçevenin dışında taviz vermeye hazır olduğu yönündeki değerlendirmeleri de reddeden Letimbiotis, herhangi bir uzlaşının BM Güvenlik Konseyi kararları ve geçmiş müzakerelerde sağlanan yakınlaşmalar çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

Müzakerelerin karşılıklı tavizler gerektirdiğini ancak yalnızca taviz vermiş olmak için adım atılmayacağını ifade etti.

Letimbiotis, Athienou-Pirhan geçiş noktası için önerilen alternatif güzergâhın Kıbrıslı Rum tarafınca kabul edilmesini de ilerleme sağlama yönündeki yaklaşımlarına örnek gösterdi.

Geçmiş yakınlaşmalara ilişkin belge henüz taraflara verilmedi

Kıbrıs müzakerelerinde geçmişte sağlanan yakınlaşmaların kayıt altına alındığı belgeye ilişkin de açıklama yapan Letimbiotis, belgenin hazırlanma sürecinin tamamlandığını ancak henüz taraflara teslim edilmediğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, belgenin bu aşamada taraflarla paylaşılması gerektiği yönündeki görüşünü Holguin ve Guterres'e ilettiğini söyledi.

Letimbiotis, tarafların belge üzerinde görüş bildirmesinin ve müzakereler yeniden başlamadan önce ortak bir anlayış oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının ise bu yaklaşımı paylaşmadığını belirterek konunun BM ve Erhürman ile görüşülebileceğini kaydetti.

Holguin'in ekim ayında Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in ekim ayında Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini bildirdiğini aktaran Letimbiotis, ziyaret tarihlerinin kesinleşmesini beklediklerini söyledi.

Tarafların gerçek siyasi irade göstermesi halinde Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanabileceğini ifade eden Letimbiotis, Türkiye'nin iki devletli çözüm yaklaşımına verdiği desteği ise ilerlemenin önündeki engellerden biri olarak değerlendirdi.

COP31 için davet alındı

Letimbiotis ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenecek COP31 İklim Konferansı'na katılım için davet aldığını doğruladı.

Davetin Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde yürütülen diplomatik girişimlerin ardından geldiğini belirten Letimbiotis, konferansta Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kimin temsil edeceğine ilişkin kararın daha sonra açıklanacağını söyledi.