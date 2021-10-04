Saner: Bugün için nisabımız var

Başbakan Ersan Saner bugünkü Meclis birleşiminde hükümetin nisan sıkıntısı olmadığını açıkladı. BRT yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Saner “Sayın Bertan Zaroğlu olmadan bizim 26 sayımız var, ancak Bertan Bey de nisaba destek verirse 27 oluruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin Yeni Yasama Yılı ilk toplantısı bugün yapılıyor. ‘Azınlık Hükümeti’nin nisap krizi’ yaşadığına dair iddialar geçtiğimiz hafta siyasi kulislerde konuşulmuştu.

1 Ekim Cuma günkü törensel toplantının ardından bugün toplanması gereken Meclis’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı seyahati nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlık edemeyecek. Bu nedenle de Azınlık Hükümeti’nin nisabı Meclis’i açmaya yetmeyeceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı vekaleti görevinde olacağını ve Anayasal olarak Pazartesi günkü Meclis birleşimi ne katılamayacağını söylemişti.

Arıklı: “Meclis bugün açılmazsa yarın açılır”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bugünkü meclis toplantısı ile ilgili topu ana muhalefet partisi CTP’ye attı. Arıklı “Sayın Armağan Candan açarsa bugün meclis açılır” dedi.

BRT yayınına katılan Arıklı “Eğer bugün muhalefet desteğiyle toplanamazsak yarın toplanırız, muhalefet de yaptığıyla kalır” şeklinde konuştu.

“Ocak’ta erken seçim”

Arıklı erken seçim tarihiyle ilgili olarak ise “Muhalefet seçim tarihi istiyor. Bugün bu konuda ciddi bir adım bekliyoruz. Ocak ayında seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkabilir. Benim yaptığım telefon diplomasisinde bunu gördüm. Büyük ihtimalle Meclis Başkanı’nın odasında parti başkanları olarak bir araya gelmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.