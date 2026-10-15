“K-Pet çalışanlarının hak arama mücadelesinin yanındayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-Pet) bünyesinde çalışan 9 emekçinin işten çıkarılmasına yönelik girişimleri kaygıyla takip ettiğini belirterek, çalışanların haklarının korunması çağrısında bulundu.

CTP’den yapılan açıklamada, çalışma yaşamındaki kararların hukuka, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve usul kurallarına uygun olması gerektiği vurgulandı. Yönetim gücünün, çalışanların yasal ve sözleşmesel haklarını ortadan kaldıracak biçimde kullanılamayacağı ifade edildi.

K-Pet Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın usulüne ve hukuki geçerliliğine ilişkin itirazların açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, hukuki dayanağı tartışmalı kararların çalışanları mağdur etmemesi gerektiği kaydedildi.

Çalışma Bakanlığı’na çağrı

Açıklamada, Çalışma Bakanlığı’nın denetim ve onay yetkilerini ilgili mevzuat ve tüzükler çerçevesinde etkin biçimde kullanması istendi. İleri sürülen hukuka aykırılık iddialarının tarafsız ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, çalışanların haklarının korunması için gerekli adımların gecikmeden atılması çağrısı yapıldı.

Kamu otoritesinin görevinin uyuşmazlıkları izlemekle sınırlı olmadığı belirtilen açıklamada, hukukun uygulanmasının ve tarafların haklarının korunmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Uyuşmazlıklar için tahkim önerisi

CTP, yaşanan sürecin çalışma yaşamındaki yapısal bir eksikliği de ortaya koyduğunu belirterek, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların uzun yargı süreçlerine taşınmasının çalışanların haklarına zamanında ulaşmasını güçleştirdiğine dikkat çekti.

Yargıya başvuru hakkı ve yargısal denetim korunarak uyuşmazlıklara hızlı ve bağlayıcı çözümler üretecek, bağımsız ve tarafların adil temsiline dayalı bir sistem veya tahkim mekanizması oluşturulması gerektiği kaydedildi.

CTP, K-Pet çalışanlarının hak arama mücadelesinin yanında olduğunu belirterek, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini bildirdi.