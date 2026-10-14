Baf’ta ölen İngiliz’in naaşı morgda kayboldu

Baf’ta geçen ay hayatını kaybeden ve Baf Hastanesi morgu çalışmadığı için güney polisi tarafından Lefkoşa Genel Hastanesi morguna nakledilen İngiliz’in naaşı kayboldu.

Fileleftheros haberi “Naaş Morgdan Kayboldu… Cenaze İşleri Ofisi Teslim Almaya gitti ancak Kimse Ne Olduğunu Bilmiyor… Polis Araştırma Başlattı” başlığıyla manşetten verdi.

Habere göre Baf’tan Lefkoşa’nın güneyine nakledildikten sonra, gayri tabii ölüm olması nedeniyle otopsisi yapılan naaş bir aydır Lefkoşa Genel Hastanesi morgunda tutuluyordu. Dün, defin için ülkesine gönderilmek üzere alınmak istenen naaş morgda bulunamadı. Polis, adı açıklanmayan İngiliz’e ait naaş için alarma geçti.

Haftalık Simerini gazetesinin internet versiyonu SigmaLive kayıp naaşın bulunduğu spotunu geçti. Haberde İngiliz’e ait naaşın dün morgda bulunamamasının, cenazenin farklı bir isimle kaydedilmesinden kaynaklı olduğu bilgisi verildi.