Adanın en büyük kısa film buluşması 16. kez Limasol’da başladı

Murat OBENLER / LİMASOL

Adanın en büyük ve prestijli kısa metraj film festivali olan ve 16.kez Limasol’da gerçekleşen Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali(ISFFC) 10 Ekim Cumartesi gecesi Rialto Tiyatrosu’nun iç ve dış alanında yer alan açılış töreni ile başladı. Kıbrıslı sinema sektörü ile uluslararası yapımcılar, yönetmen ve festival yöneticilerini bir hafta boyunca bir araya getirecek festivalin açılış töreni bu yılın temasını da yansıtan Marios Kakoullis’in yönettiği "The Open Call: A Cheap, Ideal Idea" (Açık Çağrı: Ucuz ve İdeal Bir Fikir) adlı gösteri ile başladı, Festivalin Sanat Yönetmenleri Diomedes Koufteros ve Keti Papadima’nın açılış konuşmaları ile sürdü ve Limasol Belediye Başkanı ile Kültür Bakan Yardımcılığı (Müsteşarlık) konuşmaları ile resmen açıldı. Kısa film gösterilerinin ardından festivalin ilk gecesi Ariadne’nin set başına geçtiği açılış partisi ile sona erdi.

Film festivallerinin ülke ve şehir için öneminin altı çizildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı Genel Müdürü George G. Papageorgiou ve Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis yaptıkları konuşmada hem devletin hem de belediyenin sinemaya destek verdiklerini ve ISFFC gibi uluslararası ölçekteki sanatsal organizasyonların hem ülkeye hem de şehre çok önemli katkıları olduğunu söylediler.

Festival ekibine ve çalışan gönüllülere başarılar dileyen her iki konuşmacı da bir haftalık sinema şöleninin hem sinemacılara, hem sektör profesyonellerine hem yarışacak film ekiplerine hem de onlarca film gösterimlerini takip edecek festival seyircisine hayırlı olmasını diledi.

Yönetmenliğini Marios Kakoullis , metin ve sözleri Eri Kyrgia, müzik besteleme ve ses tasarımını Anastasia Dimitriadou (Nama Dama), Mixing & Ek Yapımları Lefteris Moumtzis , ışık tasarımını Vasilis Petinaris’in yaptığı "The Open Call: A Cheap, Ideal Idea" gösterisinde Polyxeni Savva ve Anna Konstantinidi sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Festivalin Sanat Yönetmenleri Diomedes Koufteros ve Keti Papadima açılış seremonisinde yaptıkları konuşmada “Festival, ilhamını ergenliğin yerinde duramayan enerjisinden alıyor. Bu yılki edisyon, hayata duyulan bir açlıkla dolup taşıyor; dünyada olup biten her şeye rağmen ve belki de tam da bunlar yüzünden var olan o yaşama sevincine odaklanıyor. Ruh hali ve biçim açısından sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olan program, farklı hikâyeler ve bakış açıları arasında gezinerek festivali bir karşılaşma, merak ve ortak deneyim alanına dönüştürüyor. Bu hikayelerin seyirciyle buluşmasında katkıları olan Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı ,Rialto Tiyatrosu Yönetimi, Limasol Belediyesi ve tüm sponsorlara teşekkür ederiz. Bu yıl festival yine hem jüri içerisinde hem atölyelere katılacak hem de film ekipleri olarak birçok değerli sinemacıyı ağırlayacak. Bu önemli isimler bir hafta boyunca Limasol’da konaklayacaklar, şehri ve ülkemizi tanıyacaklar, Kıbrıslı sinemacılarla iletişim kuracaklar ve belki de yeni ortaklıklar, başlangıçlar yapacaklar.” dediler.

İlk gece Talat Gökdemir’in yönettiği “Gece Nöbeti” de gösterildi

İlk gece Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)(Yönetemen: Alexandra Matthaiou), Hyena (Yönetmen:Altay Ulan Yang), Cosmonauts (Yönt: Leo Černic, Night Shift(Yönetmen: Talat Gökdemir) ve Kentucky Gaza (Yönt: Omar Rammal) filmleri seyirciyle buluştu. Talat Gökdemir’in yönettiği Talat Gökdemir- Alasdair Bayne ikilisinin yazdığı, Yiğit Ege Yazar, Haydar Koyel, İzel Seylani ve Maria Masonou’nun oynadığı Gece Nöbeti yakın gelecekte geçen bir distopya hikayesi olarak ilk kez seyirciyle buluştu. Filmde kıyı şeridini koruma görevindeki ilk vardiyasında genç bir çaylağın hem düşmanla yüzleşmek hem de pastaya düşkünlüğüyle bilinen ve emekliliği yaklaşan akıl hocasıyla uğraşmak zorunda kalması anlatılıyor.

Festivalle ilgili detaylı bilgi için Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus,Instagram: isffc_filmfestival ve www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy adresleri takip edilebilir.



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