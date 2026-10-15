Dört ayrı trafik kazası: 2'si yaya 4 kişi yaralandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün ve bu sabah yaşanan trafik kazalarında 2'si yaya 4 kişi yaralanarak hastanede kontrol altına alındı; alkollü olduğu tespit edilen 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Lefkoşa'da trafik yoğunluğundan dolayı duran araçların önünden koşarak geçmeye çalışan yaya güney istikametinde seyreden araca çarparak yol içine düştü ve yaralandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 14.00 sıralarında, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde 52 yaşındaki yaya Orhan Belli duran araçların önünden koşarak geçmeye çalışırken 41 yaşındaki Erdal Çakmak yönetimindeki MR 467 plakalı salon aracın sol yan dikiz aynası ile ön camın sol alt kısmına çarptı. Belli, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nöroşirurji servisinde kafatasında çatlak teşhisiyle kontrol altına alındı.

Alpet Kavşağı yakınlarındaki kazada yayaya çarpan araç takla attı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda alkollü sürücü yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Araç yayaya çarptıktan sonra orta refüjdeki ağaç ve trafik levhasına da çarparak iki takla attı ve yan dönüp durdu. Yaya ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken araç sürücüsü tutuklandı.

Dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, KN 967 plakalı araç sürücüsü 37 yaşındaki Okan İs'in,75 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Alpet Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’nı geçtikten sonra yaşanan kazada yaralanan 23 yaşındaki yaya Ruyanur Sıla Atalay ile araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ümran Serim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Girne’de alkollü sürücü kazaya neden oldu

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde alkollü sürücü sağ dönmek için sinyal vererek duran araca arkadan çarptı ve kazanın ardından tutuklandı.

Dün saat 18.30 sıralarında 142 miligram alkollü içki tesiri altındaki 35 yaşındaki Yasemin Atılgan Ay, yönetimindeki RJ 762 plakalı araçla, önünde sağa dönüş yapmak için sinyal vererek duran 35 yaşındaki Kader Çelikel yönetimindeki ZD 167 plakalı aracın arkasına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü Yasemin A. Ay, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Boğaztepe-Yarköy ana yolunda kaza... 1 yaralı…

Boğaztepe-Yarköy ana yolunda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kişi yaralandı.

Bu sabah 01.30 sıralarında 40 yaşındaki Sedat Özyiğit yönetimindeki KD 814 plakalı aracıyla, Yarköy istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundaki kaldırım taşına, ardından kaldırım üzerindeki elektrik direğine çarptıktan sonra ters dönerek tavanı üzerinde durdu.

Yaralanan Özyiğit Mağusa Devlet Hastanesi’nde sağ omzunda kırık ve kaburgalarında çatlak teşhisiyle tedavi edilmesinin ardından kontrol altına altına alındı.