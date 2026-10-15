CTP Kadın Örgütü, eşitlikçi politikaları LAÇ Belediyesi'ne de getirmek için yola çıkıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Yerelden Genele Eşitlik İçin” sloganıyla 17 Ekim Cumartesi günü Alsancak’ta buluşma gerçekleştirecek.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Yerelden Genele Eşitlik İçin” sloganıyla 17 Ekim Cumartesi günü Alsancak’ta buluşma gerçekleştirecek. “Şimdi Söz Kadınlarda” başlığıyla düzenlenecek buluşma, saat 09.30’da Alsancak Atakara Çemberi’nde yapılacak. Etkinliğe, CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu ve belediye meclis üyesi adayları da katılacak.
CTP Kadın Örgütü’nün organize ettiği buluşmada, CTP’li belediyelerde hayata geçirilen eşitlikçi politikaların Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne de taşınması hedefleniyor.
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