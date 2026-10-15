“Mamografi hizmetlerine tüm kadınlar erişebilmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) güncel nüfus verilerine dayalı, yerel yönetimlerle desteklenen, bölgesel hizmetleri de kapsayan ve tanıdan tedaviye kesintisiz işleyen bir meme kanseri tarama programının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

KTTB Genel Sekreteri Dr. Sinem Şığıt İkiz, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, mamografinin kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserini henüz belirti vermeden saptayabilen kullanımdaki en temel tarama yöntemi olduğunu belirtti.

Mamografi hizmetlerine tüm kadınların erişebilmesi gerektiğini aktaran İkiz, uygun yaş ve risk grubundaki kadınların düzenli taramaya katılımını arttırmanın meme kanserine bağlı ölümlerin azaltmada önemli olduğunu vurguladı.

İkiz, tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve henüz taramaya ulaşamamış ya da dâhil olamamış kadınların programa dâhil edilmesinin öncelikli halk sağlığı hedefi olması gerektiğini de belirtti.

"Erken evrede tanı alan hastalarda başarılı tedavi olasılığı çok daha yüksek"

Erken evrede tanı alan hastanın başarılı tedavi olasılığının çok daha yüksek olduğunu aktaran İkiz, tanının gecikmesi durumunda ise daha kapsamlı ve uzun tedaviler gerekebileceğini kaydetti.

Toplum nüfusunun bilmediğini dolayısı ile de tarama hizmetlerinin doğru planlanamadığını söyleyen İkiz, hangi bölgede, tarama kapsamındaki yaş grubunda kaç kadının yaşadığını belirleyerek, tarama yapmayanlara ulaşmanın gerekli olduğunu belirtti.

“Başarı, yalnızca çekilen mamografi sayısıyla değil, hedef nüfusun ne kadarına ulaşıldığıyla değerlendirilmelidir.” diyen İkiz, bu süreçte yerel yönetimlerle iş birliği yapılmasının önemini de işaret ederek, belediye veya muhtarların bilgilendirme, kadınlara ulaşma, randevu süreçlerine destek olma ve ulaşım engellerinin azaltılması konusunda sağlık kurumlarıyla birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgesel ihtiyaçlara göre mamografi cihazlarının, eğitimli teknisyenler ve radyoloji uzmanları birlikte planlanması gerektiğini kaydederek, taramanın mamografinin çekilmesiyle tamamlanmadığını şüpheli bulgusu olan kadınların gerekli incelemelere, biyopsiye veya gerektiğinde tedaviye ulaştırılmasının öneminin altını çizdi.

İkiz, farkındalığın erişilebilir hizmet ve doğru planlamayla yaşam kurtaran bir adıma dönüştürülmesinin önemli olduğunu aktardı.