Ay. Trimithias (Aytrimitya) köyü yakınlarında bulunan “Melios Hayvanat Bahçesi’nde” bakılan bir ayı Cumartesi günü firar etti.

Alithia ve diğer gazeteler, bakıcısının yemek verdiği sırada kaçmayı başaran ayının güney polisi, avcılık dairesi ve diğer kolluk kuvvetlerini alarma geçirdiğini belirtti.

Gazete, ayının firarından yaklaşık bir saat sonra yine parkın içinde bakıcısı tarafından bulunarak kafesine geri götürüldüğünü de aktardı.