52 yaşındaki Kılıç’ın ölüm nedeni belli oldu
Bostancı’da aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Mehmet Ecevit Kılıç’ın ölüm sebebinin “dilate kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.
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Bostancı’da aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Mehmet Ecevit Kılıç’ın ölüm sebebinin “dilate kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.
Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Mehmet Ecevit Kılıç