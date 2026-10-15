52 yaşındaki Kılıç’ın ölüm nedeni belli oldu

Bostancı’da aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Mehmet Ecevit Kılıç’ın ölüm sebebinin “dilate kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.