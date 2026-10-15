Gazeteciler Birliği, gazetecilere yönelik baskı, tehdit ve saldırıları belgelemek için rapor hazırlıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin uluslararası mekanizmalara taşınabilmesi amacıyla kapsamlı bir raporlama çalışması başlattı.

Birlikten yapılan açıklamada, çalışmanın İnsan Hakları Platformu ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) iş birliğiyle, hak ihlallerini BM Özel Raportörü'ne iletmek amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, siber saldırıya uğrayan, sosyal medya veya diğer dijital platformlardaki hesapları kapatılan, askıya alınan ya da hesaplarına erişimi engellenen, dijital ortamda sistematik tacize, fiziki saldırıya uğrayan veya güvenliği tehdit edilen üyelerin iletişime geçmesi çağrısında bulunuldu.

İhlale uğrayan üyelerin 20 Ekim’e kadar bilgi ve belge sunması çağrısı

Yaşanan vakaların yalnızca genel ifadelerle değil, tarih ve olayın niteliğiyle birlikte mümkün olduğunca ayrıntılı kaydedilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, üyelerden varsa ekran görüntülerini, mesajları, bağlantıları, polis başvurularını, sağlık raporlarını, tanık beyanlarını ve diğer destekleyici belgeleri paylaşmaları istendi.

Üyelerin 20 Ekim Salı gününe kadar KTGB Genel Sekreteri Nazar Erişkin’e ulaşabileceği, paylaşılan bilgi ve belgelerin, raporlama sürecinin hassasiyeti ve kişisel güvenlik kaygıları gözetilerek değerlendirileceği belirtildi.

Gazetecilere yönelik baskı, tehdit ve saldırıları somut verilerle ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlanmasının ve bulguların ilgili ulusal ve uluslararası mekanizmalara ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.