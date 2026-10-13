Filistin için küresel dayanışma “Palestinians Are Your Eyes” ile sürüyor

Murat OBENLER

İtalyan-Filistinli tiyatro topluluğu Anqa tarafından kaleme alınan, Gazze’den yazarların altı yayımlanmamış metninden oluşan tiyatro okuması “Palestinians Are Your Eyes”, dünyanın 150 farklı sahneleme/okumasının bir parçası olarak Tiyatro Kira yorumu ile Lefkoşa’da da sahnelenecek. İtalya’dan Anqa Group’un yönettiği uluslararası nitelikteki proje Kıbrıs’tan Ayda Canova’nın proje yöneticiliğinde kendi özgün yorumlarıyla seyirciye ulaşacak ve adanın kuzeyi de dünyaya yayılan bu seslerin bir parçası olacak. 15 Ekim 2026 Perşembe saat 20.00’de Lefkoşa Surlariçi’ndeki Hangar Culture Space’te yer alacak teatral okumada ekip ayrıca Foley Art ve ses tasarımı ile metinlerin ses dünyasını sahnede canlı olarak kuracak. Gecede aynı zamanda Gazze için bağış da toplanacak.

Tiyatroyu Filistinli seslerin duyulması ve hikâyelerin paylaşılması için bir alan olarak kullanıyorlar

2023 yılında, Progetto REC.Palestina girişiminin etkisiyle kurulan Anqa topluluğu tiyatroyu Filistinli seslerin duyulması ve hikâyelerin paylaşılması için bir alan olarak kullanıyor.

Oyuncu Abraham Saidam’ın anısına yasın içinden kültürel bir direniş alanı yaratmak

15 Ekim topluluk için derin bir yara taşıyan bir gün. 15 Ekim 2023’te, İtalya turnesi için Milano’da başlaması planlanan provaların gerçekleşemediği bir dönemde, genç oyuncu Abraham Saidam’ın hayatını kaybettiği haberi topluluğa ulaştı ve topluluk da onun anısını yaşatmak ve yasın içinden kültürel bir direniş alanı yaratmak amacıyla, 15 Ekim 2026’da Palestinians Are Your Eyes farklı ülkelerde eş zamanlı/bağlantılı tiyatro okumalarıyla hayat bulacak.

Bir hikâyeyi dinlemek de bir tanıklıktır ve bir sesi duyurmak da söylemi ile herkesi 15 Ekim gecesi Hangar Culture Space’ye davet eden “Palestinians Are Your Eyes” Kıbrıs ekibinde Ayda Canova Proje Yöneticisi(Kıbrıs) olarak, Ayda Canova, Erdoğan Kavaz, Şaziye Konaç, Melek Kaptanoğlu, Selsu Solman ve Yalın Doğasal okuyucular olarak Ulaş Öğüç Live Foley/Canlı ses efektlerinde ve Roberk Özyanak da Ses/Müzik’te yer alıyor.