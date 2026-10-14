DND Cyprus’tan Türk Lirası bazlı konut ödeme modeli

DND Cyprus, Kuzey Kıbrıs’taki konut projelerinde Türk Lirası bazlı yeni bir ödeme modeli uygulayacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, model kapsamında konut ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapılacak, taksitler ise KKTC’deki asgari ücret artış oranına göre dönemsel olarak güncellenecek. Şirket ayrıca Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecek satışlarda 60 aya kadar faizsiz ve vade farksız finansman olanağı sunacağını bildirdi.

DND Cyprus Kurucusu Ozan Dökmecioğlu, modelin gelirini Türk Lirası üzerinden elde eden kişilerin konut alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Dökmecioğlu, ödeme planının yerel gelir koşullarına uyum sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Şirket, yeni modeli Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne’de hayata geçireceği projelerde uygulamayı planladığını açıkladı.