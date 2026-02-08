“Hedef şampiyon olarak Süper Lig”

Berivan BABAHAN

Türkiye, Tredyol 1. Lig’de lider Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor’u 7-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. YENİDÜZEN, hem takımın maç öncesi antrenmanını takip etti, hem de Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmayı yerinde izledi. Karşılaşma öncesi Diyarbakır, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve Kaleci Erce Kardeşler ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda “Süper Lig ve şampiyonluk hedefi” ön plana çıktı. Takımın 10 numaralı formasını taşıyan Çekdar Orhan da YENİDÜZEN’e sevgi ve selamlarını ileten mesajını paylaştı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği karşılaşmaya Amedspor taraftarı damgasını vurdu. Özellikle Amedspor taraftarının 21. dakika ile özdeşleşmiş “Diren Diyarbakır” eseri yerine, Suriye’de yaşanan Kürt ve Alevi katliamlarına dikkat çekmek amacıyla “Biji Berxwêdana Rojava” (Yaşasın Rojava Direnişi) sözleriyle direnişe destek verildi. Bu da Amedspor taraftar tarihinde 21. dakikada bir ilk olarak kayıtlara geçti. Maçta yaşanan bir diğer dayanışma örneği ise Amedspor ve Adana Demirspor taraftarlarının birbirleri lehine attıkları tezahüratlar oldu. Adana Demirspor’un geçtiği zor dönemlere dikkat çekmek ve moral vermek amacıyla Amedspor taraftarından tezahürat sesleri yükseldi. Maç sonunda ise iki takım oyuncuları beraber taraftarı selamlayarak birlik mesajı verdiler.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu:

“Sürecin sonunda Süper Lig’e çıkan takım biz olacağız”

Takımın Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada takımın geldiği durumdan duyduğu memnuniyeti ve Amedspor taraftarının kendilerine verdiği desteği dile getirdi. “İç sahada en fazla taraftara oynayan takımız” diyen Kaloğlu, taraftarı mutlu etmek istediklerini ve bunun için çalıştıklarını ifade ederek “İnşallah sürecin sonunda Süper Lig’e çıkan takım biz olacağız” ifadelerini kullandı. Kaloğlu, takım olarak yakaladıkları başarı ile ilgili, “Futbolcularımız çok iyi çalışıyorlar, ortaya iyi bir karakter koyuyorlar. İyi bir takım bütünlüğünü yakaladığımız için ilk yarıyı lider bitirdik” ifadelerini kullandı. İkinci yarıya Çorumspor galibiyetiyle başladıklarını söyleyen Kaloğlu, iki zorlu deplasman atlattıklarını ve bundan sonraki süreçte diğer maçlara odaklanarak camia olarak mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Takımın başına geldikleri günden itibaren ekip olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını da dile getiren Kaloğlu, tüm istatistik verilerinde ön plana çıktıklarının da altını çizdi. Kaloğlu, zaman zaman puan kayıpları olmasının futbolda olabileceğine dikkat çekerek, takım olarak şampiyonluk için gerekli çabayı gösterdiklerini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını yineledi.

“YENİDÜZEN Gazetesi ve Spor ekibini çok başarılı buluyoruz”

Maç öncesi taktik antrenmanı olmasına rağmen, futbolcular ile birlikte YENİDÜZEN’e konuşan Sinan Kaloğlu, Yenidüzen Gazetesi ve Spor Yeni Ekibi’ne de ayrı bir parantez açarak; “Yenidüzen Gazetesi’ni beğenerek takip ediyoruz. Gazete ve spor ekibine bundan sonraki tüm çalışmalarında başarılar diliyoruz. Emekleriniz boşa gitmesin, biz emeklerinizi görüyoruz ve çok da başarılı buluyoruz. İnşallah birlikte mutlu anları paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Kaleci Erce Kardeşler:

“Amacımız sezon sonunda bu şehirde topluca şampiyonluk kutlaması yapmak”

Amedspor kalecisi Erce Kardeşler, sözlerine “Amedspor forması giymekten gurur duyuyorum” diyerek başladı. Amedspor’un çok büyük bir taraftar grubuna sahip olduğunun altını çizen Kardeşler, amaçlarının onlara lâyık olabilmek ve hak ettikleri futbolu izletmek olduğunu dile getirdi. Kardeşler ayrıca, “Yaşlısıyla genciyle, her yaştan insanın desteklediği bir takımız ve bizden beklentileri var. Bu da bizim için büyük bir sorumluluk” ifadelerini kullandı. Her fırsatta taraftarın desteğini yineleyen Kardeşler, “Taraftarımız bizden başarı ve şampiyonluk bekliyor. Bu sezon yaptıklarımız ortada, amacımız da sezonun sonunda bu şehirde topluca şampiyonluk kutlaması yapmak” sözlerine yer verdi. Şuan sıralamada lider konumda olan Amedspor kalecisi Kardeşler, sezon sonundaki konumlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Kardeşler, şampiyonluk için çok çalıştıklarının altını çizerek “Hem futbolcularımız hem hocalarımız hem yönetimimiz olsun kulüp olarak kenetlendik. İnşallah sezon sonu bayrağımızı en yukarı dikerek, bu şehri ve tüm Amedspor sevdalılarını sevindirmek istiyoruz” diye konuştu.

Amedspor taraftarından bir ilk

Trendyol 1. Lig’de 23’üncü haftada oynanan, Amedspor - Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarların desteği ve Rojava direnişine destek mesajları ön plana çıktı. İlklerin yaşandığı karşılaşmada ilk defa 21. dakikada Amedspor ile özdeşleşen ‘Diren Diyarbakır’ eseri okunmadı ve “Biji Berxwêdana Rojava” (Yaşasın Rojava Direnişi) sloganları ile Suriye’de HTŞ çetelerinin Kürt ve Alevi toplumuna gerçekleştirdiği katliama yönelik direnişe destek mesajı verildi. Taraftarın yanı sıra karşılaşmanın 76. dakikasında attığı gol sonrası Amedspor forması giyen Çekdar Orhan’da gol sevinci yerine Rojava Direnişi’nde katledilen kadınlar için saçlarını örerek destek verdi. Bir ilk olarak henüz 15 yaşında olan Amedspor’un en genç futbolcusu, Enes Yılmaz da taraftarın yoğun tezahüratları ve isteği üzerine ilk kez A takım forması ile sahaya çıktı. Yılmaz, karşılaşma sonunda Amedspor’lu futbolcuların yönlendirmesi ile Amed taraftarına tezahürat yaptırdı.

Amedspor oyuncuları ve taraftarından Adana Demirspor’a destek

Ligde zor günlerden geçen Adana Demirspor’a Amedspor taraftarı büyük bir dayanışma örneği göstererek Adana Demirspor lehine tezahüratta bulundu. Tribünlerde Adana Demirspor’un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacı ile Amed taraftarı “Paranız yoksa şerefiniz var” diyerek oyunculara ve taraftara destek verdi. Adana Demirspor taraftarı ise alkışlarla karşılık verdi. İki takımın karşılıklı yaptığı tezahüratlar dışında maç sonunda Amedspor ve Adana Demirspor futbolcularının beraber taraftarı selamlayarak “Dayanışma mesajı” verdiler.