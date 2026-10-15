Rüya Taner, İtalya’da konser sezonunun açılışını yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanı ve uluslararası konser piyanisti Rüya Taner, cumartesi günü İtalya’nın Finale Ligure kentinde düzenlenen “Pomeriggi Musicali” konser serisinin 2026–2027 sezonunun açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 17 Ekim saat 16.30’da Finalborgo’daki Auditorium Destefanis’te düzenlenecek konserde Taner, “Sweet Waters of Asia” (Asya’nın Tatlı Suları) adlı repertuvarıyla sahne alacak.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın müzikal zenginliklerini bir araya getiren program, klasik müzik, caz ve halk müziği eserlerinden oluşuyor.