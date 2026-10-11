İnanç SakaIlılar “Avukuantum ile Mavi Başlangıçlar” Kitabını tanıttı

İnanç Sakallılar kendini tanıma ve keşfetme yolculuğunu ele aldığı “Avukuantum ile Mavi Başlangıçlar” adlı kitabını Işık Kitabevi Blckbrd Social Cafe’de tanıttı. Etkinlikte Av.İnanç Sakallılar önce kitabı ve yazım serüveni ile ilgili bilgi verdi, daha sonra konuklardan gelen soruları yanıtladı ve kitabını imzaladı.

Ana teması Kuantum manyetizma psişik bağlantıların derin anlayışı , hissedişlerin temasının ana kaynaktan gelmesi ve kaynak enerjiye dönmesi, evrensel enerji ile şifalandırma teknikleri, ortam, alan ve insanları hissedebilmenin derin algısı, telepatik derinlik, bilinçaltı dönüştürme, ruhsal alan çalışmaları, bedensel dokunuşlarda şifa çalışmaları , biyoenerji ile şifalandırma ve pek tabi ilk andan itibaren varlığımıza eklenen her şeyin ayrıştırılması ile saf bilince geri dönmek gibi konular üzerine almaya başladığı tüm eğitimleri kendi üzerinde deneyimleyerek geri dönüşlerin yazılımı ile başlayan denemeler, derlemeler, makaleler, otobiyografik yaşam anlatısı hikayeler ve de anlatımlar ile psikolojik yaklaşımlar ile tekniklerin uygulaması ile sunulan pratik yazılımların anlatısı şeklindeki tüm yazıların bir araya getirilmesi ile bu kitap ortaya çıktı.



Kitap yaşamla bir olma, kişinin kendisini tanıması ve içsel yolculuğunu keşfetmesi üzerine

Sakallılar tanıtımda yaptığı konuşmada kitabın yaşamla bir olma, kişinin kendisini tanıması ve içsel yolculuğunu keşfetmesi üzerine kurulu olduğunu belirtti. “Aradığın şey aslında kendin ve hakikat hep oradadır” diyen Sakallılar, kitabında insanın kendi davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarının, seçimlerinin ve aldığı kararlardaki “ben”i sorgulamasına odaklanıyor.

Kendi yolculuğunun nedenlerini de anlatan Sakallılar, “Kendi yaşamımdaki beni tanımak, yaptıklarımı neden yaptığımı anlamak, kendimin neden-sonuç ilişkilerini ve ‘nasıl’larımı anlamak için bu yola girdim. Kim olduğum ve kim olmadığımın keşif ile kendi bilinçaltı dünyamı anlamak ve görmek için bu dünyaya adandım …Kararlarımdaki ben kimdim? Ben, ben değilken kimdim?” ifadelerini kullandı.



Bu yolculuğun temel amacı “Kendin olmayı öğrenmek ve kendimle tanışmak”

Sakallılar, bu yolculuğun temel amacını ise “Kendin olmayı öğrenmek ve kendimle tanışmak” sözleriyle ifade etti. Kendini keşfetmenin büyük bir macera olduğunu belirten Sakallılar, kişinin aradığı mucizeleri kendi içinde bulabileceğine ve bunu yaratma gücünün içimizde olduğunu fark etmek için anlatmaya ve yazmaya devam edecek … Sakallılar, “Kişisel olarak yaşanan sorun ve iç kargaşalarda yalnız olmadığımızı hissettirmeyi amaçlıyorum. Herkesin benzer süreçlerden geçmekte olduğunu anlatan yolumu beslemeye devam edeceğim.”

Kitapta kuantum ve manyetizma, evrensel enerji, spiritüel alan çalışmaları, meditasyon ve yin yoga gibi farklı alanların yanı sıra insan psikolojisini derinlemesine anlamaya yönelik yaklaşımlara da yer veriliyor. Kitabın basımı için İSBN, Güney Lefkoşa Kütüphanesi’nden alındı. Dizayn ve oluşumda Ercan Nazik grafiker olarak katkı koyarken basım Fezem Ofset’de İbrahim ve Mürüde Akadlı tarafından yapıldı. Kitap Işık Kitabevi ve Deniz Plaza’da satışa sunuldu. Kitap ile ilgili farklı zamanlarda yine bir araya gelinecektir.