Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Sonbahar Konseri

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 2026–2027 sezonu kapsamında 22 Ekim Perşembe günü konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da düzenlenecek "Sonbahar Konseri" saat 20.00'de başlayacak. Keman sanatçısı Önder Baloğlu'nun solist olarak sahnede yer alacağı konserde Ludwig van Beethoven’ın Keman Konçertosu ve 1. Senfonisi seslendirilecek.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserin halka açık ve ücretsiz olacağı belirtildi.