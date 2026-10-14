LBT'nin 5 ve 6 yaş grubu çocuk tiyatrosu çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) yeni yaş grubu tiyatro kursları iki farklı eğitmenle başlıyor.

LBT’den verilen bilgiye göre, "5 yaş Yaratıcı Drama Atölyesi" Akile Kıvanç Rıza eğitmenliğinde 7 Kasım Cumartesi 16.30-17.30 saatleri arasında, "6 yaş Yaratıcı Drama Atölyesi" ise Buse Ersenal eğitmenliğinde 7 Kasım Cumartesi 18.00 - 19.00 saatleri arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda başlayacak.

Gruplar 12 kişi ile sınırlı olup, üç aylık ödeme alınacak.

Her iki eğitimde dramatik yazarlık, oyun terapisi eğitimi, masal ve hikaye anlatma, vantrolog kukla oynatma gibi etkinliklerle çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini hedefliyor.

Kurs boyunca doğaçlama, hareket, canlandırma ve yaratıcı oyunlarla çocukların hayal gücünü, özgüvenini, iletişim becerilerini ve kendini ifade etme yeteneklerinin gelişmesi amaçlanıyor.