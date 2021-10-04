Sennaroğlu: “Mecliste bugün yokum, Sayın Armağan Candan’ın meclisi açması gerekiyor”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün toplanması gereken Meclis Genel Kurulu toplantısına katılamayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı’na velaket edeceği için Meclis toplantısında olamayacağını kaydeden Sennaroğlu, “Bugün açılmazsa yarın açılır” diye konuştu.

BRT yayınına katılan Sennaroğlu “Anayasal olarak bir sıkıntı yok, benim yokluğumda benim görevimi yapan Başkan Yardımcısı’dır. Göreceğiz. Bugün meclis açılması gerekir, olumlu düşünüyorum” dedi.

Sennaroğlu şöyle konuştu: “Ben bugün Anayasal görevim nedeniyle Meclis Genel Kurulu’na giremem. Bugün sıkıntı olmaması gerekir. Benim yokluğumda benim yokluğumda Meclis Başkan Yardımcısı vekalet eder, meclisi açar. Sayın Armağan Candan’ın meclisi açması gerekiyor. Bugünü zorlamak anlamsız kalır, bu akşam Cumhurbaşkanı ülkeye dönecek, yarın bir sıkıntı olmaz”

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