“Her nefret söyleminin ve saldırının takipçisi olacağız”

Kuir Kıbrıs Derneği, hem gerçek hayatta hem de dijital ortamda LGBTİ+’ları hedef alan her nefret söyleminin ve saldırının takipçisi olacaklarını belirtti.

Dernek, nefret saikiyle şiddete, tehdide veya hakarete maruz kalan herkesi haklarını aramaya ve destek için Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı’na başvurmaya çağırdı.

Kuir Kıbrıs Derneği, ülkede ilk kez LGBTİ+’lara yönelik nefret saikli bir suça hapis cezası verilmesini selamladı.

Mahkemenin homofobik hakaretleri sıradan bir tartışmanın ya da öfke anının parçası olarak görmemesini son derece önemli bulduğunu ifade eden dernek, mahkemenin bu sözleri, kişinin cinsel yönelimini hedef alan, onurunu zedeleyen ve onu toplum önünde aşağılamayı amaçlayan bir saldırı olarak ele aldığını kaydetti.

Bu kararın, hukuki korumanın ancak zamanında işlediğinde anlam kazandığını da hatırlattığına işaret eden dernek, bu kararın kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için polisi, savcılığı ve yargıyı nefret suçu ve nefret söylemi şikâyetlerini öncelikli, etkin ve hızlı biçimde ele almaya çağırdı.

Dernek, LGBTİ+’lara da, “Yalnız değilsiniz ve yaşadığınız şiddet görünmez değil” şeklinde seslendi.