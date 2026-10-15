Pile Barış Festivali cumartesi günü yapılıyor...

Pile Barış Festivali’nin 6’ncısı, cumartesi günü Pile’de düzenlenecek.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katılacağı festival, Pile Türk Muhtarlığı, Pile Rum Muhtarlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Pile Ofisi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek. Pile Türk İlkokulu arkasındaki halı sahada yer alacak bir günlük festival saat 19.00’da başlayacak.

Pile Türk Muhtarı Güden

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, festivalin geçmişinin kendi muhtarlık döneminden öncesine dayandığını ve uzun yıllardır iki toplumlu bir organizasyon olarak düzenlendiğini söyledi.

Festivale 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle ara verildiğini belirten Güden, sonraki yıllarda Brexit sonrası geçişlerde yaşanan sorunlar ve çeşitli olumsuzluklar nedeniyle etkinliğin gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Festivalde iki müzik grubu ve iki toplumlu folklor ekibi sahne alacak

Bu yıl festivalin tek günlük ve sınırlı bir programla düzenleneceğini belirten Güden, etkinlikte kuzeyden ve güneyden birer müzik grubunun sahne alacağını söyledi.

Festivalde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyelerden oluşan iki toplumlu bir folklor ekibinin de gösteri sunacağını ifade eden Güden, önceki yıllarda daha kapsamlı programlar düzenlediklerini ancak bu yıl mevsim koşulları ve hazırlık sürecini dikkate alarak programı daha kısa tutmayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Liderlerin festivale katılımı için hazırlıklar sürüyor

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Salı günü gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Pile Barış Festivali’ne katılacaklarını açıklamaları üzerine Güden, liderlerin katılımına yönelik organizasyon ve güvenlik hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Güden, liderlerin festival kapsamında konuşma yapıp yapmayacaklarının ise henüz netleşmediğini ifade etti.

Haber: Arda Mercan (Tak)