Tartışmalı din öğretmeni başka bir okula görevlendirildi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türk Maarif Koleji’ndeki (TMK) grevlerini sonlandırdıklarını duyurdu.

KTOEÖS Genel Başkanı Ahmet Karaoğulları yaptığı açıklamada, “Bugün, TC’den görevlendirilen ve pedagojik yaklaşımdan uzak, ideolojik anlatım ve ifadeleriyle öğrencilerimizi olumsuz yönde etkilemiş Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeninin Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir okula görevlendirilmesi nedeniyle Lefkoşa TMK’daki grevimizi kaldırdığımızı duyururuz.” dedi.

Laik ve bilimsel eğitim için direnişlerini süreceklerini belirten Karaoğulları, Anayasa ve Milli Eğitim Yasası'nda öngördüğü şekilde Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde, laik, bilimsel eğitim yönünde irade koyan tüm öğretmene ve okul yöneticilerine, destek veren velilere ve topluma teşekkür etti.

Karaoğulları, bilimsel, laik eğitimi ve toplum yapısını hedef alan bu tür girişim, adımlara ve kararlara karşı mücadeleye devam edeceklerini de kaydetti.