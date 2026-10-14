Aşırı yağış ve rüzgar Baf’ta zarara yol açtı; bir uçak Larnaka Havalimanı’na yönlendirildi

Kıbrıs’ı etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının, adanın güneyinde, özellikle Baf bölgesinde ciddi zarara yol açtığı bildirildi.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Baf Havalimanı’na inmesi planlanan bir yolcu uçağı Larnaka Havalimanı’na yönlendirildi.

Aşırı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Baf ve çevresinde ağaçların devrildiği, bölgeye elektrik verilemediği aktarıldı.

Öte yandan, Stavrovuni Manastırı’nın da yağışların yol açtığı heyelan riski altında bulunduğu kaydedildi.